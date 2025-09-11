La última provocación de Brooklyn Beckham: montará un negocio de hamburguesas financiado por los Peltz

Y ahora, hamburguesas. Lo que en cualquier otra familia sería un simple proyecto emprendedor, en la de los Beckham se convierte en un nuevo episodio del serial familiar que nunca termina. Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria, ha decidido lanzarse al negocio de la comida rápida. Pero lo hará con un detalle que lo cambia todo: el respaldo económico no provendrá de sus famosos progenitores, sino de los Peltz, la familia multimillonaria de su esposa, Nicola.

El tabloide británico "The Sun" desvelaba esta semana que Brooklyn abrirá una hamburguesería bajo el nombre de Beck’s Buns -porque el apellido Beckham, en cualquiera de sus variantes, sigue siendo oro- en Los Ángeles. El joven de 25 años quiere convertir en realidad su enésimo sueño profesional: tras coquetear con la fotografía, la cocina televisada, la moda e incluso con el fútbol, ahora aspira a ser restaurador.

Hamburguesas de alta calidad

Según el citado medio, la idea es clara: hamburguesas de alta calidad, aliñadas con las salsas picantes Buster que el propio Brooklyn promociona desde hace meses en redes sociales. La compañía que ampara la marca, Buster Hot Sauce Inc., ya se ha encargado de registrar la enseña y resolver los primeros problemas legales relacionados con la propiedad del nombre.

Brooklyn y Nicola Peltz-Beckham renuevan sus votos tres años después de casarse. Instagram @nicolaannepeltzbeckham @brooklynpeltzbeckham

Lo sorprendente no es tanto el proyecto en sí, sino la independencia con la que Brooklyn ha decidido afrontarlo. "The Sun" asegura que cuenta con el "apoyo total" de los Peltz, en particular de Nelson Peltz, patriarca y empresario con una fortuna estimada en miles de millones de dólares. Para los Beckham, que desde hace un año arrastran un conflicto cada vez más visible con su hijo mayor, esta decisión se lee como un desafío en toda regla.

La brecha familiar se abrió con fuerza tras la boda de Brooklyn y Nicola en Palm Beach, en 2022, y se ensanchó aún más en los meses siguientes. Los Beckham nunca han disimulado su incomodidad con la influencia de Nicola en la vida de su primogénito. La prensa británica llegó a asegurar que dentro del clan la actriz era apodada "el bicho", señalada como culpable del distanciamiento. La ausencia de Brooklyn en el 50º cumpleaños de David, celebrado la pasada primavera, terminó de confirmar lo que ya era un secreto a voces: las relaciones familiares atraviesan su peor momento.

Mientras tanto, Brooklyn parece cada vez más asentado en Los Ángeles, lejos del núcleo británico que aún mantiene unido a sus hermanos Romeo, Cruz y Harper. Desde allí avanza con Beck’s Buns, decidido a hacer realidad un sueño que, según fuentes cercanas, "lleva años acariciando".

El tiempo dirá si este nuevo proyecto gastronómico se convierte en un éxito o en otra estación de paso dentro del errático currículum de Brooklyn. Pero lo que parece indiscutible es que con cada paso que da bajo el ala de los Peltz, se aleja un poco más de los Beckham. Y que, en este caso, una hamburguesa puede tener más carga simbólica que cualquier gol en el estadio de Old Trafford.