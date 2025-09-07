Últimas horas para despedir a Giorgio Armani: miles de personas, faroles y rosas blancas

Admiradores de Giorgio Armani han hecho fila desde primera hora de este domingo en la Via Bergognone de Milán, frente al Teatro Armani, donde se encuentra la capilla ardiente, que permanecerá abierta hasta las seis de la tarde. Ayer, más de seis mil personas rindieron tributo al rey de la moda, muchas de ellas portaban rosas blancas y ramos de flores. Entre ellos, sus seres queridos, sus empleados, compañeros de profesión y muchos jóvenes.

Funeral chapel for late fashion legend Giorgio Armani opens in Milan MOURAD BALTI TOUATI Agencia EFE

El diseñador no podría haber imaginado un homenaje más hermoso y elegante en este imponente templo de la moda de hormigón y cristal, diseñado por Tadao Ando para cumplir su capricho de exhibir sus colecciones. La solemnidad de la capilla ardiente es conmovedora: trescientas linternas de papel sobre un suelo de terciopelo, cada una con trescientas velas, custodian el féretro, un ataúd cerrado de madera clara sobre el que reposa un ramo de rosas blancas.

Funeral chapel for late fashion legend Giorgio Armani opens in Milan MOURAD BALTI TOUATI Agencia EFE

En la pared, una gigantesca fotografía del diseñador, tomada hace unos quince años en Dubái, saludando a su público tras un evento. Está vestido con una de sus chaquetas emblemáticas, camisa blanca y corbata negra. Le acompaña la frase "El legado que espero dejar es de compromiso, respeto y atención a las personas y a la realidad. Ahí es donde todo empieza", con su firma. De fondo, la música de piano de Ludovico Einaudi: Nuvole bianche.

Leo Dell'Orco, su socio y mano derecha, da la bienvenida a todos. Con él, Andrea Camerana, sobrino del diseñador, hijo de su hermana Rosanna Armani. Una de las primeras en llegar fue Donatella Versace, con un ramo de orquídeas blancas, el color favorito de Armani para las flores : "Un gigante. Estuvo en mi desfile y fue el primero en llamarme tras la muerte de Gianni. Tuve que despedirme de él", declaró.

A lo largo de la jornada, fueron llegando coronas y ramos de flores al vestíbulo, los de la tripulación del Main, el barco que tanto amó Armani, y los de empleados, amigos y muchos admiradores desconocidos, pero también los del diseñador Valentino y sus socios de toda la vida, Giammetti y Leonardo Maria Del Vecchio.

Italy Obit Armani ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Incansable hasta el final

Giorgio Armani, modisto y creador de la época dorada italiana, fallecía este jueves a los 91 años de edad en su país natal, "Con profundo pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani. Il Signor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos actuales y futuros", rezaba el comunicado enviado por la empresa.

El funeral y el entierro serán de carácter privado el lunes 8 de septiembre, tal como era su voluntad, y no se han comunicado oficialmente detalles sobre el lugar exacto donde será enterrado, aunque existe la posibilidad de que sea inscrito en el Famedio del Cementerio Monumental de Milán, espacio reservado para figuras ilustres de la ciudad, si la familia accede a la propuesta municipal.