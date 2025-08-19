Los últimos planes de solteros de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan antes de su boda: su cita familiar en Sotogrande

Faltan menos de dos mese para la gran boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. La pareja, después de 9 años de relación, pasará por el altar el próximo 4 de octubre en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla. El enlace promete ser uno de los eventos más importantes de la crónica social de este año y reunirá a gran parte de la jet set nacional,

La cita de Cayetano y Bárbara

En la recta final de su carrera nupcial, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se encuentran exprimiendo al máximo su último verano como novios. A pesar de estar volcados en la organización de su enlace nupcial, la pareja ha disfrutado de uno de sus últimos planes como solteros en Sotogrande.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo Gtres

Tal y como ha desvelado en exclusiva la revista "¡Hola!", Cayetano y Bárbara asistieron al Festival Flamenco Trocadero, organizado por María de la Luz del Prado y disfrutaron de las actuaciones de Antonio Carmona y Alba Molina, dos de las figuras más importantes de este género. Allí, la pareja, que asistió acompañada por Amina, hija del duque de Arjona y Genoveva Casanova, coincidió con Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo y Tana Rivera.

Detalles de la boda

Poco a poco se van conociendo nuevos detalles del gran enlace matrimonial de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Amina, hija del duque, ejercerá de madrina en la boda de su padre.

Tras el oficio religioso en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla arrancará el gran banquete nupcial en la finca "Las Arroyuelas", propiedad que heredó Cayetano de su madre, la duquesa de Alba. Entre la lista de invitados, numerosos rostros conocidos y gran parte de la jet set española, como la casa de Alba o Carmen Lomana. Los asistentes ya han recibido la lista de bodas de la pareja, que cuenta con un gran listado de regalos que van desde los 150 a los 28.000 euros.