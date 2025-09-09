Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo: la espectacular foto

Buenas nuevas las que se trae entre manos Úrsula Corberó. La actriz ha dejado boquiabiertos a los fans que se han topado con su última fotografía en redes sociales. Una en la que la intérprete de ‘La casa de papel’ cede todo el protagonismo a una parte en concreto de su anatomía: su abdomen. Uno en el que ya es más que evidente que está sucediendo algo, que una nueva vida se está gestando: ¡Está embarazada de su primer hijo!

(noticia en elaboración)