Úrsula Corberó, en la recta final de su embarazo: "La naturaleza a veces es caprichosa", revela Ricardo Darín

La cuenta atrás ha comenzado para Úrsula Corberó. La actriz catalana, de 36 años, atraviesa la recta final de su embarazo y lo ha querido compartir con sus casi veinte millones de seguidores en Instagram. Una fotografía en la que aparece tumbada sobre un sofá blanco, levantando la camiseta para mostrar su ya abultada tripa, ha desatado una oleada de ternura, admiración… y también de rumores. "Huhuhu", escribía con humor en el pie de foto, una palabra que, para muchos, resume a la perfección la mezcla de emoción, expectación y nervios que acompaña la inminente llegada de su primer hijo junto a Chino Darín.

La protagonista de La casa de papel -y de títulos tan celebrados como El cuerpo en llamas o Chacal- parece vivir este momento con la serenidad de quien ha aprendido a disfrutar del presente. Su posado, natural y espontáneo, no solo ha enamorado a sus fans, sino que ha avivado las especulaciones sobre un detalle que, hasta ahora, permanecía en el aire: ¿dónde nacerá el bebé?

Nacerá en España

La actriz fue vista recientemente en una cafetería del barrio de Colegiales, en Buenos Aires, cerca de Palermo, lo que ha llevado a muchos a pensar que podría quedarse en Argentina para dar a luz, el país natal de su pareja. Sin embargo, según ha revelado Ricardo Darín -padre de Chino y orgulloso futuro abuelo-, los planes parecen apuntar en otra dirección.

"Creo que está programado que nazca en España, pero la naturaleza a veces es caprichosa", confesaba el actor argentino en una entrevista para el programa Agarrate Catalina. Con su habitual mezcla de humor y ternura, Darín añadía: "Ellos consideran varias opciones porque viajan mucho y están con rodajes".

El intérprete de El secreto de sus ojos, actualmente de gira por España con la obra Escenas de la vida conyugal, no ocultaba su entusiasmo por la llegada del bebé: "Estamos expectantes y felices. Seguimos cada etapa del embarazo con las ecografías y los estudios médicos". Y cuando le preguntaron qué tipo de abuelo se imagina, no dudó en bromear: "El peor. Voy a hacer todo lo que no se puede hacer".

El bebé que viene en camino coronará una historia de amor que ya cumple una década. Úrsula y Chino se conocieron en 2015 durante el rodaje de La Embajada, y desde entonces se han convertido en una de las parejas más admiradas del panorama cinematográfico internacional.

Su complicidad, discreción y sentido del humor han sido siempre su seña de identidad. Cuando la actriz anunció su embarazo el pasado 9 de septiembre, lo hizo con una imagen divertida y una frase que rompía con cualquier artificio: "Esto no es inteligencia artificial". Desde entonces, ha ido compartiendo pequeños destellos de esta etapa tan especial, culminando con su aparición radiante en el desfile de Chanel durante la Paris Fashion Week el 6 de octubre.