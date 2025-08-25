Las vacaciones de Irene Montero en Menorca: posado en bikini, planes en la playa y con Ione Belarra

Irene Montero ha compartido en su perfil de Instagram su álbum de fotografías privadas de su viaje a Menorca. La política, que se encuentra exprimiendo al máximo su verano, ha disfrutado de una escapada con amigas en la isla balear, entre las que se encuentra Ione Belarra.

Sol, playa y música

Irene Montero y su grupo de amigas han vivido unos días inolvidables en Menorca, disfrutando del sol, la playa y el buen tiempo de la isla. "Qué bien", ha escrito la de Podemos en la publicación. Uno de los días, asistieron al concierto de Fermín Muguruza.

Durante su escapada, Irene Montero ha tenido tiempo para desconectar y recargar la pilas antes de afrontar el nuevo curso político. "Me encantáis", ha escrito Hiba Abouk en la publicación de la ex ministra de Igualdad junto a un corazón de color lila.

Ione Belarra, al igual que Montero, también ha compartido en su perfil una publicación de su escapada con amigas en Menorca. "Una siempre vuelve a los viejos lugares donde amó la vida. Graciès Menorca, gracias amigas", ha escrito la líder de Podemos. "Te quiero mucho. Decididas a esta bien y ser felices. Preparadas para coger la ola ola completa con todo lo que venga", ha compartido Montero en su story junto a una fotografía con Ione Belarra de su post, presumiendo de amistad.

Vacaciones con sus hijos

Estas no han sido las únicas vacaciones que ha disfrutado Irene Montero este mes de agosto. A principios de mes, la de Podemos se fue de escapada con sus tres hijos a la playa, viaje que también compartió en su perfil de Instagram. "Viva la vida", escribió la política en el post.