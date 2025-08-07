Las vacaciones de lujo de Tamara Falcó, Íñigo Onieva e Isabel Preysler en Maldivas: se alojan en este hotelazo de más de 1000 euros la noche

Mientras la mayoría de españoles se conforman en sus vacaciones de verano con una escapada por el sur y una degustación de fritangas varias en los chiringuitos, los más afortunados se permiten un viaje con todas las letras. No hay estío para Tamara Falcó sin su respectivo salto al otro lado del mundo, y por qué arriesgar con destinos desconocidos si puede ir a lo seguro en una de sus islas favoritas.

La marquesa de Griñón se encuentra disfrutando de unos días en Maldivas junto a su marido, Íñigo Onieva, y su madre, Isabel Preysler. Un escenario ideal para el empresario lo de viajar con la suegra, seguro…

“Después de un viaje largo… qué gusto volver al paraíso. Rodeada de aguas turquesa, olor a coco… y dos de mis personas favoritas”, ha dicho Tamara Falcó desde su pedazo de cielo en la tierra, una tierra blanca y de categoría supreme, por cierto.

Más allá de los paisajes naturales que ofrece Maldivas, la marquesa y su familia también disfrutan de los lujos y comodidades que les ofrece el hotelazo en el que se están alojando. Se trata del Four Seasons de Kuda Huraa, un resort que se erige como un verdadero paraíso tropical, escenario de ensueño donde la laguna turquesa se funde con el cielo y el entorno parece sacado de un cuento.

Situado en una isla propia en el atolón norte de Malé, a solo 25 minutos en lancha rápida desde el aeropuerto, combina accesibilidad con la sensación de aislamiento. Aquí, villas con techos de paja y acabados en madera y piedra evocan el encanto del estilo maldivo tradicional, mientras que cada alojamiento -desde bungalows en la playa con piscina privada hasta impresionantes villas sobre el agua con vistas espectaculares al amanecer o atardecer- ofrece confort contemporáneo y espacios íntimos.

En este escenario de lujo, no faltan comodidades refinadas: restaurantes con propuestas internacionales y locales, piscina infinita, spa privado en su propia isla accesible en dhoni, centro de buceo y submarinismo, surf, club infantil, centro de descubrimiento marino, spa nocturno y experiencias como paseos con delfines o programas de conservación de coral y tortugas. Vamos, que Tami, Íñigo y la Reina de corazones no se van a aburrir.

Eso sí, sus tarifas reflejan ese estatus privilegiado: se trata de una experiencia exclusiva que no está al alcance de todos los bolsillos, con precios que parten desde los 1.300 euros por noche en las estancias más básicas.

Pero esto no ha sido problema para la marquesa. No solo porque su fortuna se estima en varios millones de euros, suficiente para costearse unas vacaciones en Maldivas, sino porque muy probablemente le habrán salido totalmente gratis, a cambio de la publicidad que está haciendo en redes sociales. ¡Verano redondo!