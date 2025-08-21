Valeri Cuéllar deja a su novio tras sufrir una brutal paliza: “¡Vuelvo a ser bandida!”

Valeri Cuéllar es un nombre inesperado que se ha colado en el star system patrio. Primero por poner en jaque el romance de tres años entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Lo hizo a confesarle a la modelo no solo que el jinete le había sido infiel con ella, sino que no había abonado el pago por sus servicios. La prostituta transexual entró también en conflicto judicial con el galán de moda, como también lo ha hecho con el exministro socialista José Luis Ábalos. A él le acusa de haber contratado sus servicios en tres ocasiones, siempre en fiesta en las que acudía junto a otras scorts y en las que había más hombres de poder.

Así, es entendible que la scort colombiana se haya granjeado muchos enemigos en muy poco tiempo. Algo que se ha puesto sobre la mesa después de que haya sido víctima de una brutal paliza en su propio domicilio. El pasado fin de semana, fue asaltada en su casa por un individuo que le propinó una brutal paliza de la que salió malherida. No se trataba de un hecho aislado, pues días antes habían intentado atropellarla cuando paseaba por la calle. Teme por su vida, pero ha vuelto a lanzar un grito de guerra en sus redes sociales: “¡Vuelvo a ser bandida!”.

Valeri Cuéllar vuelve a las andadas, ¡y la soltería!

La profesional del sexo que ha puesto en jaque a famosos y políticos socialistas ha pasado una semana horrible. Este fin de semana fue agredida en su domicilio, sufriendo una paliza que le ha dejado secuelas físicas. Le duelen más las emocionales, mientras no se explica quién y por qué le ha dado una golpiza. Se sospechan encargos, pero también problemas con su novio o ya exnovio. En mitad de la agresión llamó a un amigo por vídeollamada y éste a la policía. Cuando llegaron los agentes comprobaron su estado y fue trasladada a un hospital.

Valeri Cuéllar tras la agresión Mediaset

Pero ahora Valeri ha decidido dar un paso adelante, después de casi una semana refugiada en su hogar sin romper su silencio. A través de sus redes sociales anuncia que está de nuevo soltera, que ha roto con su pareja y que está abierta a conocer nuevas personas. Eso sí, seguramente como respuesta airada a su ex, sus palabras han sido otras, pagando con aparente euforia el dolor que le atenaza el corazón: “Permiso. Vuelvo a ser bandida. El papel de enamorada y fiel no funcionó, la soltería me funciona mejor”, grita a los cuatro vientos la scort colombiana.

Añade, para información de aquellos que han sido bloqueados durante su etapa con su novio para evitar caer en la tentación, que ya han sido desbloqueados. Es decir, ya pueden llamar de nuevo a su puerta, pues se aceptan visitas. Valeri está dispuesta a comerse el mundo de nuevo, sin rendirle cuentas a nadie después de un desengaño amoroso. Muchos son los problemas que enfrenta ahora y su vida ha corrido un serio peligro. Está adoptando medidas para protegerse y, de paso, anunciando que nadie la parará en su empeño en ser feliz y llevar la vida tal y como ella misma se construye. Ahora, como “bandida” de nuevo.