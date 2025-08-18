Valeri Cuéllar, víctima de una brutal paliza en su casa tras señalar a Escassi y Ábalos

Valeri Cuéllar dio el salto a la fama cuando se vino abajo el romance entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. La prostituta transexual se puso en contacto con la ex Miss España no solo para informarle de que su pareja le había sido desleal, sino también para pedirle sus honorarios, pues el jinete no pagó supuestamente sus servicios. Esto les hizo entrar en conflicto y llevar su lucha ante los tribunales, ella acusándole de revelación de secretos y él de presunta extorsión. En los platós de televisión se acusaban de mucho más.

Después le llegó el turno a José Luis Ábalos. El ministro socialista, íntimo de Pedro Sánchez, ha sido señalado por la escort colombiana como uno de sus clientes vips, a quien habría atendido, siempre según su testimonio, hasta en tres servicios diferentes. En todos ellos se hablaba de un contexto festivo, en el que participaban otras muchas jóvenes trabajadoras del placer, además de otros hombres de poder. Esto le ha supuesto también problemas judiciales, al ser denunciada por el político socialista, siendo la única prostituta que ha salido a la palestra pública en ser denunciada. Pero ahora es protagonista por haber sido víctima de una brutal agresión en su propio domicilio.

Valeri Cuéllar, agredida con especial brutalidad

La joven colombiana fue asaltada en su propia casa. Este fin de semana ha sido víctima de una brutal agresión, de la que pudo alertar a la policía. En medio de la paliza que le estaban propinando consiguió llamar por teléfono y realizar una vídeollamada a un amigo, a quien pidió auxilio y que alertase a las autoridades de lo que le estaba sucediendo. Los agentes rápidamente se desplazaron a su domicilio y tras comprobar su estado tras la golpiza, decidieron llamar a una ambulancia y ser trasladada a un hospital. Aquí se atendieron sus heridas y se ha emitido un parte de lesiones para la correspondiente denuncia.

Valeri Cuéllar tras la agresión Mediaset

Ahora se plantea quién ha podido ser el responsable de la agresión a Valeri Cuéllar. Muchos se aventuran a pensar en sus enemigos públicos y cómo sus vidas han sido puestas en jaque ante sus revelaciones en público. Pero sobre la mesa hay otro señalado. Una de las hipótesis planteadas es que el agresor sea un exnovio de la joven, aunque se están investigando todas las opciones y no se ha descartado ninguna vía. Especialmente después de que denunciase la semana pasada que había sido víctima de un intento de atropello.

Valeri Cuéllar, como es normal, teme por su vida. Y es que sabe que corre peligro. No parece un hecho aislado que se le intente atropellar y que días después se le dé una paliza en su propio domicilio. Se ha ganado enemigos o hay quien no le quiere bien alguno. Las autoridades ya han ampliado la primera denuncia con estos nuevos hechos y el parte de lesiones. No se sabe si es por miedo a más represalias o por no encontrarse en su mejor momento personal, pero la escort colombiana ha preferido no pronunciarse al respecto y guarda silencio. También puede ser una recomendación de sus abogados para no entorpecer la investigación en curso.