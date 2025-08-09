Vanessa García aclara si hubo mala relación entre su padre, Manolo Escobar, e Isabel Pantoja

Manolo Escobar e Isabel Pantoja son dos grandes figuras de la canción española. Él, en el género de la copla ligera, pasodobles y canción popular. La tonadillera, por su parte, destaca en una copla más andaluza y también tiene éxitos en balada, flamenco y pop. Coincidieron en galas de televisión, festivales y programas especiales, una coincidencia que les llevó a una relación profesional y de cordialidad. En entrevistas, cada uno de ellos habló con respeto y admiración del otro, a pesar de que nunca se conoció un vínculo estrecho a nivel personal, pero tampoco un desencuentro o una declaración en contra del otro.

Fin a los chismes

No obstante, los rumores, infundados y más motivados por la búsqueda de titular que por una razón real, según el entorno de ambos artistas, han intentado siempre empañar este vínculo de admiración mutua. Ahora ha sido Vanessa García, hija del intérprete, fallecido en octubre de 2013, en Benidorm, quien ha querido zanjar de una vez por todas tales habladurías.

Lo ha hecho con un recuerdo personal muy significativo. En unas declaraciones con el equipo de Europa Press, Vanessa ha contado que, siendo adolescente, su padre la llevó a un concierto de Isabel Pantoja en la plaza de toros de Benidorm, un verano en el que la tonadillera actuaba en la ciudad. "Pasamos al camerino a saludarla. Creo que fue antes del concierto porque juraría que la estaban peinando cuando entramos".

Isabel Pantoja en un concierto en Bilbao Gtres

La hija de Manolo Escobar ha explicado con detalle el instante: "Mi padre y ella se dieron un abrazo, me la presentó, nos dimos un beso... No creo que hubiera mala relación". Además, ha añadido que quedó impresionada con la presencia escénica de la Pantoja: "Yo la recuerdo guapísima, con un vestuario espectacular y esa melena negra. Creo que le estaban haciendo una trenza. Tenía 12 o 14 años y me impactó".

Con este recuerdo, Vanesa no solo desmiente rumores, sino que reivindica la cordialidad y el respeto que reinó siempre entre su padre e Isabel, dos leyendas de la música española que marcaron y siguen marcando una época.