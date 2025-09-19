Venus Williams: un "sí quiero" frente al Mediterráneo

La isla de Ischia, con sus laderas volcánicas y sus aguas turquesas, amaneció esta semana convertida en el epicentro de un acontecimiento que ha sacudido la tranquilidad mediterránea: la boda de Venus Williams, exnúmero uno del tenis mundial y siete veces campeona de Grand Slam, con el actor y modelo italiano Andrea Preti

.

La ceremonia, programada para este 19 de septiembre, se celebra en un escenario tan espectacular como inusual: el faro de Punta Imperatore, un rincón casi secreto del golfo de Nápoles al que solo se accede descendiendo 155 escalones tallados en la roca. Desde allí, las vistas infinitas del Tirreno hacen de telón de fondo a un enlace que mezcla romanticismo y exclusividad. Williams descubrió este enclave durante unas vacaciones en Sant’Angelo el año pasado; fue entonces cuando quedó prendada de la isla y decidió que sería testigo de su nueva vida junto a Preti.

Cena íntima junto al mar

El ambiente en Ischia lleva días vibrando con la llegada de invitados internacionales, personalidades del deporte y del espectáculo que han revolucionado la rutina local. Serena Williams, inseparable hermana y compañera de batallas deportivas, también ha sido vista paseando por la isla junto al resto de la familia, despertando la curiosidad de turistas y vecinos. Para la víspera del enlace, ambas familias disfrutaron de una cena íntima junto al mar, a la que accedieron en barco, con un menú inspirado en los clásicos napolitanos reinterpretados con elegancia.

Tras el "sí quiero", la celebración se traslada a Lisola, el restaurante más comentado de la temporada en la isla, fruto de la alianza entre el chef Nino Di Costanzo y el pizzero Ivano Veccia. Famoso por su reinterpretación contemporánea de la tradición napolitana, el local ha sido blindado con un operativo de seguridad destinado a garantizar la privacidad de los novios y sus invitados. Allí, entre recetas reinventadas y brindis frente al mar, se espera una noche marcada por el glamour y la intimidad.

El romance entre Venus Williams y Andrea Preti se gestó con discreción. Nacido en Copenhague y criado en Italia, Preti ha desarrollado una carrera entre la moda y el cine, con colaboraciones junto a firmas internacionales que lo han convertido en rostro habitual de pasarelas y campañas. Su relación con la tenista comenzó sin grandes alardes, pero en los últimos meses su complicidad se dejó ver en eventos deportivos y sociales, consolidando una historia que ahora culmina en matrimonio.

A sus 45 años, Venus Williams escribe así un nuevo capítulo personal tras décadas de victorias, lesiones y el escrutinio de los focos. Con Preti, ocho años más joven, parece haber encontrado no solo un compañero sentimental, sino un aliado en su búsqueda de estabilidad y nuevos proyectos. La boda en Ischia, con su mezcla de discreción y esplendor mediterráneo, refleja a la perfección el equilibrio entre fuerza y sensibilidad que siempre ha definido a la mayor de las hermanas Williams.