El verano de Miranda, la mujer de Julio Iglesias: citas con el dentista, los Hachuel y el nuevo museo dedicado al cantante

Desde que llegó en el mes de julio, sus salidas han sido contadas, ya que su cuartel general Cuatro Lunas es la guarida perfecta donde recala y recibe a todas las amistades que vienen a visitarla a Marbella desde todo el mundo.

Estas semanas, Miranda Rijnsburger, mujer de Julio Iglesias, ha sido noticia por la aparición pública en una de las galas solidarias de la ciudad del canto sin dueño, y que la periodista que suscribe esta información ha publicado en exclusiva. La exmodelo holandesa y las gemelas Victoria y Cristina aparecieron muy elegantes en la finca de La Concepción, propiedad de la familia Hachuel, para participar en el acto benéfico, pidiendo absoluta discreción.

Madre e hijas acudieron a la gala para respaldar la fundación Niccolo’s Light, perteneciente al sobrino nieto de Julio Iglesias. Y allí estaba Miranda, apoyando a Alessandra Broi y Jorge Iglesias, padres de Niccolo, a los que siempre han estado muy unidas las gemelas y que falleció el año pasado a los veinte años, aquejado de una enfermedad incurable.

La recaudación de esta gala en la que Miranda hizo una generosa donación ha ido a parar a 15 entidades sin ánimo de lucro. Cristina Iglesias, toda de blanco, se mostró visiblemente emocionada en la gala, ya que la relación con su primo era muy intensa. Juntos hicieron su baile de debutantes y les unían afinidades comunes. “Hoy sería tu 22 cumpleaños”, le dedicaba esta año Cristina: “Te echamos de menos cada día, te quiero”. La familia quiso pasar inadvertida en la gala, en la que también estuvo la actriz Maribel Verdú.

En el cuartel general: Cuatro Lunas

Escasas han sido las salidas de la familia Iglesias en Marbella desde su llegada. A Miranda se la vio de compras y de visita a su dentista, por “una urgencia odontológica”. El resto del tiempo, recibe a sus amigos en la inmensa Cuatro Lunas. Según ha sabido este medio, dentro de las visitas que recibe la holandesa está, en ocasiones, la del alcalde de Ojén, Juan Merino. La delegación de Cultura de este municipio, al que pertenece la finca del cantante, tiene previsto dedicar un museo en el pueblo a Julio.

Julio Iglesias y Miranda en la boda de la hija de José María Aznar Luis Sevillano La Razón

Es por eso de las reuniones que mantiene el primer edil con la esposa del intérprete, para determinar los objetos que irán en el museo y la manera en que se plasmará la idea del homenaje. Como es sabido, la familia Iglesias tiene mucho cariño a Ojén. Es habitual ver a Miranda comprando en el mercadillo del pueblo y Julio fue el pregonero de las fiestas patronales. La curiosidad es que la residencia de los Iglesias pertenece a Ojén, pero la parte de los jardines y la piscina pertenece al municipio de Marbella.

Cuando adquirieron la casa se hizo a nombre de una sociedad de Miranda Rijnsburger. Pertenecía por aquel entonces a un jeque libanés que se la vendió con muebles incluidos. La parte de Marbella era propiedad de Curro Romero, que la compró cuando estaba casado con Concha Márquez Piquer. La finca, que en su día se puso a la venta por 145 millones de euros, sigue estando administrada por Miranda Rijnsburger, a través de dos sociedades a las que ha tenido acceso este medio en el registro mercantil. Una es Androsemo SL, tiene 7.822.940 de euros de activo y no presenta cuentas; la otra es Bellevue Costa del Sol SL. En este emporio de sociedades, la esposa de Julio comparte la gestión de esta sociedad con un polémico abogado marbellí de origen catalán. Se trata de Antonio Fortuny, vinculado a la operación Troika.

24 de agosto, su aniversario

Agosto es un mes especial para Miranda. El día 24 de agosto hará 15 años que se casaba con Julio Iglesias, rodeada por sus cinco niños: Miguel, Rodrigo, Cristina, Victoria y Guillermo, bajo la bendición del padre Lezama.

Se casaron en la intimidad y así han continuado los últimos quince años, desde que hace 33, por azar, sus destinos se cruzaron en el aeropuerto de Yakarta. El cantante tenía 47 años y Miranda 22, y aquel encuentro, que Julio siempre significó como “mágico”, unió sus vidas para siempre: “Es la mujer que me ha hecho más feliz del mundo. (...) La mujer a la que más quiero y la que más he querido en toda mi vida, la más importante de todas. Sin ella ya no podría vivir”.

Julio Iglesias y Miranda, en una imagen de archivo larazon

Así fueron construyendo una familia. Las más allegadas a Miranda son sus gemelas Cristina y Victoria, las que más tiempo pasan en la casa de España. Las jóvenes han separado sus caminos por motivos académicos. Cristina está en Nueva York estudiando Moda, y Victoria ha decidido mudarse a Londres para cursar Actuación y Producción Cinematográfica. Pero todo el tiempo que pueden lo pasan en Cuatro Lunas, con sus caballos y perros, de los que son incondicionales. Una de las visitas que han tenido este año ha sido la de la cantante Vanesa Martin, la pareja de Zahara Margon, que fue la “nurse” de las gemelas hace años, y con la que siguen teniendo una relación inmejorable.