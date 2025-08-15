El verano "posh" en Sotogrande: vips y polo

Este verano, Sotogrande se ha convertido una vez más en un punto de encuentro para la élite social y deportiva. Entre quienes han elegido este enclave gaditano para descansar se encuentran Ana Boyer y Fernando Verdasco, hermana y cuñado de Tamara Falcó, que han disfrutado de unos días de playa y actividades al aire libre junto a sus hijos Miguel, Mateo y el pequeño Martín, nacido este mismo año.

El extenista, recientemente retirado, ha aprovechado para enseñar a los mayores los fundamentos del tenis, convirtiendo cada paseo hasta la orilla en una oportunidad para jugar y practicar saques. Ana, por su parte, ha optado por paseos tranquilos en una zona donde su familia tiene vínculos familiares desde niños (su fallecido tío Miguel Preysler llevaba en la zona desde su fundación). La discreción que caracteriza a la pareja no ha impedido que se les vea en las zonas más concurridas, donde este año han coincidido con otros nombres conocidos, aunque no necesariamente juntos.

Ana Boyer, Fernando Verdasco Gtres

Entre ellos, la aristócrata y escritora Marian León Castillejo, que también ha pasado parte de sus vacaciones en Sotogrande, disfrutando de su ambiente relajado y sus playas que no deja de publicitar en sus redes sociales junto con su habitual estilo de vida ligado a la religión y al yoga. Más esquivos son Ana Rosa Quintana, Luis Alfonso de Borbón o Inés Sastre, pero están. Durante las tardes, el epicentro social y deportivo se traslada a las canchas de Ayala Polo Club, de la familia Zóbel, donde se desarrolla el prestigioso Torneo Internacional de Polo. En estos días, el protagonismo recae en la Copa de Plata Terralpa, segunda gran etapa de la competición, que mañana vivirá su jornada decisiva. En la categoría de Mediano Hándicap, el equipo Electric Polo se enfrentará a Brunei Polo Team, tras eliminar a Muda IZ Polo y Santa Quiteria/Mondragón. Ojo a la bella princesa de Brunéi, que estará brillando en las canchas. En el Alto Hándicap, Amanara y Black Bears lucharán por el título después de superar a MB Polo Team y La Dolfina Herederos del Marqués de Riscal.

Los resultados de estas finales coronarán a los campeones de la Copa de Plata en sus respectivas categorías, marcando el cierre de una etapa y abriendo paso al momento más esperado del verano polístico: la Copa de Oro. Este trofeo, considerado la joya del torneo, arrancará el 18 de agosto y se disputará hasta el 30, manteniendo la competición en las tres categorías de hándicap.

Atrás quedan los años en los que el Rey Juan Carlos y la Infanta Elena entregaban la copa de oro a los ganadores, entre vítores de un público siempre del lado del padre de Felipe VI, poniendo un broche de oro al verano «posh» en Sotogrande.