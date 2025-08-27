El vídeo viral de Aitana huyendo mientras Plex le da caza en una playa de Indonesia

Aitana Ocaña y Plex han jugado mucho al despiste en los inicios de su romance. Una relación que ha nacido al calor de los focos mediáticos, esos que se centraron en ellos desde que el youtuber dejase plantada a su novia de muy malas formas, tras haberse liado con la cantante catalana. El escándalo en ese momento fue mayúsculo, cuando incluso los protagonistas negaban que entre ellos existiese cualquier tipo de vínculo amoroso. Muchos viajes por todo el mundo y citas privadas que acababan en el papel cuché les dejaba por mentirosos.

Pero eso quedó atrás. Al menos para ellos, quienes ahora presumen de amor en sus redes sociales, amenizando los días de sus seguidores con fotografías y vídeos que evidencian lo enamoradísimos que están. En verano el amor se disfruta al máximo, pues el calor y la llegada de las vacaciones invita a hacer planazos con los que reforzar lazos. En ello están ahora los tortolitos, que han emplazado sus románticos momentos en las paradisiacas playas de Indonesia. Un privilegiado rincón donde han compartido ahora un vídeo que ya es viral.

El vídeo que causa furor de Aitana y Plex

Desde Indonesia el youtuber sigue creando contenido para sus fieles. Esta vez no desde su canal principal, sino desde sus otras plataformas sociales. Es el caso del vídeo publicado en TikTok en el que se suma a un reto viral junto a su amada. Uno en el que al principio posan sonrientes mirando a cámara, mostrando sus esculturales cuerpos en una idílica playa en la que parecen ser los únicos bañistas. Al menos eso es lo que se cree al ver cómo Aitana echa a correr y la cámara deja a la vista el privilegiado lugar en el que se lo están pasando bomba.

El motivo de la frenética carrera de Aitana en la playa de Indonesia tiene una explicación. No es que esté haciendo ejercicio, que también, sino que ella y su chico se han sumado a un reto viral entre enamorados. Ella echa a correr como si se le fuese la vida en ello, mientras Plex le da una tregua de diez segundos, que va marcando con los dedos de su mano. Cuando termina, se lanza a la carrera a la caza de su amorcito, alcanzándola poco después y revolcándose en la arena. Una estampa que recuerda aquella mítica en ‘Supervivientes’ cuando Amador Mohedano visitó en los Cayos Cochinos a Rosa Benito y de lo apasionado de su beso terminaron haciendo la croqueta en la orilla.