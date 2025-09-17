Ya no es Villa Meona: Tamara Falcó desvela cómo llama Íñigo Onieva a la casa de su madre, Isabel Preysler

Este miércoles 17 de septiembre ha arrancado una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, y con ella las grandes firmas no solo han tomado la pasarela de Ifema, sino los rincones más destacados de la ciudad. Es el caso de Carolina Herrera, que presentará su nueva colección mañana en la icónica Plaza Mayor; o de Pedro del Hierro, que ha exhibido sus propuestas para la primavera-verano del año próximo en el emblemático Palacio de Cibeles, en la Galería de Cristal.

Bajo el concepto “La Gran Metrópoli”, Pedro del Hierro ha presentado una colección que celebra la vitalidad de la ciudad y su transformación nocturna, con una paleta vibrante inspirada en referentes artísticos como Rothko, Shibuya o Eliasson. Nacho Aguayo viste a una mujer sensual y segura con vestidos fluidos, esmóquines reinventados y transparencias sutiles; mientras Álex Miralles propone un hombre contemporáneo y sin complejos con piezas ligeras, tricots de lino y esmóquines renovados en tejidos brillantes. El resultado ha sido una propuesta compacta y sofisticada que conecta moda y arte contemporáneo, consolidando a la firma como un emblema de modernidad y estilo.

Desfile Pedro del Hierro Gtres

Por supuesto, no hay desfile que se precie sin un “front row” repleto de estrellas, y en el caso de Pedro del Hierro han sido muchos los rostros conocidos que no han querido perderse su desfile. Nicole Kimpel, la pareja de Antonio Banderas; Boris Izaguirre, Pablo Castellano, Marta Pombo, Nacho Aragón y Bea Gimeno, Nadia de Santiago, Tomás Páramo o Tamara Falcó han sido solo algunos de los que han mostrado su apoyo a la firma española.

Allí, la marquesa de Griñón ha sorprendido con una melena bob mucho más oscura de lo que acostumbra a lucir: “Es mi color natural”. También ha llamado la atención su nueva figura, fruto del ejercicio que practica casi a diario, aunque no muy de su agrado: “Entreno bastante. Hago cardio, pesas… Me lo van cambiando. Hago seis días a la semana unos 45 minutos, con un entrenador”.

Tamara Falcó en el desfile de Pedro del Hierro Gtres

Reconoce que su marido, Íñigo Onieva, la ha motivado a dar este salto a la vida fitness: “El me decía ‘acabo de volver de correr, ¿tú no vas a ir al gimnasio?’, y yo era como ‘pues no’. Soy una vaga de libro. Lo hago porque viene el entrenador, porque si no, no lo hago. No me apetece, hay gente que tiene mucha disciplina, y yo creo que la tengo porque estoy haciéndolo desde abril, pero no es lo mío…”.

Ilusionada y feliz por la llegada de un nuevo bebé a la familia, el que esperan su hermana Ana Boyer y Fernando Verdasco, Falcó acepta tranquila y resignada que, a lo mejor, nunca se convierte en madre. “Lo llevo con la calma, que sea lo que tenga que ser. Confío en el plan de Dios. Si tiene que ser, fenomenal, y si no tiene que ser, pues no será para mí…”, comenta meses después de confirmar que dejaba el tratamiento al que se estaba sometiendo para “mejorar mis opciones”.

Tan optimista como siempre, intenta ver el lado positivo y disfrutar todo lo posible de su tiempo libre con su marido: “Viajamos un montón. Es una de las cosas buenas de no tener hijos. Tenemos total libertad, porque aunque tenemos la responsabilidad de los perros, cuando nos vamos los dejamos en casa de mi madre. Íñigo la llama la guardería canina. Podemos viajar con total libertad y lo estamos aprovechando al máximo, porque a los dos nos encanta”. Si Dios quiere -literalmente, según Tamara-, dentro de poco podrían ser uno más en el avión.