Entre viñedos, arquitectura románica y medicina tibetana: así es el lugar escogido por Stella Banderas para su boda

Al descubrir el interior de la capilla de la Abadía Retuerta Le Domaine es fácil adivinar el carácter solemne, elegante y de recogimiento que tendrá la boda de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski. La pareja ha escogido este monasterio vallisoletano como escenario de su ceremonia, en octubre de 2025.

La capilla, originalmente la iglesia del monasterio de Santa María de Retuerta, fue construida en 1146 en estilo románico y ha perdurado como un testimonio vivo de siglos de historia, con su arquitectura original prácticamente intacta. En él se respira serenidad y monumentalidad.

Cerca del ábside, se exhibe una escultura del artista Eduardo Chillida, "Rumor de límites nº V", ubicada junto a la pila bautismal original encontrada durante las labores de restauración. La pieza añade una profunda dimensión estética al conjunto histórico aunando tradición, modernidad y lujo del siglo XXI.

A 32 kilómetros de Valladolid

Se habló de Los Ángeles o Málaga, pero Stella y Alex han elegido finalmente este icónico conjunto a 32 kilómetros de Valladolid para festejar su enlace. El antiguo Monasterio de Santa María de Retuerta, declarado Bien de Interés Cultural, se reconvirtió en un lujoso boutique hotel gracias al arquitecto Marco Serra. La construcción conserva las bóvedas, muros y claustros históricos mientras integra tecnología moderna y un diseño minimalista.

Se encuentra sobre una finca de 700 hectáreas junto al río Duero, rodeada de viñedos que se despliegan hacia el horizonte. Cuenta con 30 habitaciones (27 dobles y 3 suites), muchas con vistas directas a los viñedos o al bosque cercano, balcón o acceso al exterior. El diseño combina materiales nobles como madera, mármol de Carrara, acabados modernos, iluminación sofisticada y servicios premium como mayordomía 24 h y un “menú de almohadas”.

Antonio Banderas y Melanie Griffith con su hija Stella del Carmen Instagram

Los novios agasajarán a sus invitados con una excepcional gastronomía. No en vano en este recinto está el restaurante Refectorio, galardonado con una Estrella Michelin (además de Soles Repsol y una Estrella Verde). Dispone, además de vinacoteca y espacios únicos para disfrutar de vinos in situ.

Placeres mundanos y espirituales

Su Santuario Wellness & Spa ofrece tratamientos únicos como el "Spa Sommelier", que combina aromaterapia, medicina tibetana y catas de vino, entre otros placeres.

La bodega es independiente de la DO Ribera del Duero y posee su propia denominación. Uno de sus vinos emblemáticos es Le Domaine, un blanco elaborado con Sauvignon Blanc y Verdejo, de cosechas manuales y crianza en roble francés.

La preboda se celebrará en el balneario Castilla Termal de Valbuena de Duero, en pleno corazón de la Ribera del Duero, entre viñedos y bodegas. En él encontrarán también la privacidad, el lujo histórico y sensorial, la exquisitez gastronómica y el entorno vinícola que han valorado los novios para este evento tan especial.