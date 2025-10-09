Vinicius pide perdón a la influencer con la que salía tras los rumores de infidelidad: "No me avergüenza admitir que fui descuidado"

Vinicius ha sorprendido a sus más de 55 millones de seguidores en Instagram con un sorprendente comunicado. El jugador del Real Madrid, a través de sus storys, ha pedido públicamente disculpas a la influencer Virginia Fonseca, con la que habría mantenido una relación sentimental, después de haber salido a la luz rumores de infidelidad.

Entona el mea culpa

"Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Hace poco viví una situación que me hizo reflexionar y reconocer actitudes que no representaban quién quiero ser ni el tipo de relaciones que quiero construir", comienza diciendo en el escrito.

"Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien por quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble", confiesa Vinicius.

"Aunque todavía no éramos oficialmente una pareja, había una conexión sincera. No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación solo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia", finaliza en el comunicado el futbolista.

Virginia Fonseca anuncia la ruptura

Fue la influencer y presentadora la encargada de comunicar que "ya no estamos juntos" tras los rumores de infidelidad. La decisión la habría tomado a raíz de haber salido conversaciones de Vinicius con otras mujeres. Finalmente, el futbolista ha pedido públicamente perdón a Virginia, entonando públicamente el mea culpa.