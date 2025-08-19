La visita de Carolina Cerezuela y Carlos Moyá a Jaime Anglada tras su último parte médico

Fue el pasado 8 de agosto cuando Jaime Anglada, íntimo del Rey Felipe VI, sufrió un grave accidente con su moto y accidente que sufrió mientras circulaba en moto y fue arrollado por un vehículo, ingresando en estado grave en el Hospital Son Espases de Palma de Mallorca con un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones. Once días después, el cantautor continúa en la UCI y su evolución es lenta pero favorable.

Sus amigos, volcados en Anglada

El artista ha recibido en las últimas horas la visita de Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, dos de sus amigos más cercanos. El matrimonio ha sido fotografiado en las inmediaciones del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca. En las imágenes, se aprecian los rostros de seriedad de la pareja y la preocupación por el estado de salud de Anglada 10 días después del grave accidente.

Carolina Cerezuela y Carlos Moyá visitan a Jaime Anglada en la UCI Gtres

Familiares y amigos del cantautor se encuentran volcados con el artista tras el atropello, siendo informados de la evolución de Anglada. Según el último parte médico, "ha experimentado una sensible mejoría en estos últimos y se encuentra mucho más estable". Desde "ABC" añaden que "no tiene sedación ni respiración asistida".

El Rey Felipe interrumpe sus vacaciones por Jaime Anglada

Don Felipe VI y Jaime Anglada mantienen una estrechísima relación desde hace años. Tras el grave accidente del cantautor, el Rey interrumpió sus vacaciones privadas para visitar al artista en el hospital de Mallorca, estando al lado de su amigo tras el accidente.