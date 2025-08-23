La visita de Jessica Bueno a Nacho Palau antes de poner rumbo a "Supervivientes": "He venido a hacer cosas muy interesantes"

Jessica Bueno vuelve a Honduras 14 años después. La modelo es una de las participantes confirmadas de la nueva edición de "Supervivientes: All Stars", reality que le catapultó a la fama en 2011. Fue en este reality donde conoció a Kiko Rivera, con el que mantuvo una relación sentimental durante dos años. El 6 de noviembre de 2012 nació Francisco, único hijo del DJ y la sevillana y primer nieto de Isabel Pantoja.

Preparada para Honduras

A punto de embarcarse de nuevo en su nueva aventura televisiva, Jessica Bueno se encuentra preparándose para el reality más extremo de Mediaset. Antes de poner rumbo a la isla, la modelo ha viajado hasta Valencia para reencontrarse con Nacho Palau, otro exconcursante de "Supervivientes" y con el que mantiene una estrecha relación. Aunque no fueron compañeros de edición, ambos han forjado una bonita amistad a raíz de coincidir en los platós de Telecinco.

"Bueno, estoy en Valencia, que he venido a hacer cosas muy interesantes para prepararme para esta aventura y adivinar a quién he venido a visitar. ¡A otro superviviente muy top! Fue finalista y fue un campeón brutal: Nacho Palau", explicaba la andaluza en redes a través de un story. "Merendando horchata con fartons. Un día increíble en Valencia y Nacho Palau un gran anfitrión. Gracias por todo", publicaba después Jessica Bueno tras su visita al ex de Miguel Bosé, presumiendo de amistad en redes.

Ya de vuelta en Sevilla, la modelo ha compartido su inmensa felicidad con todos sus seguidores. "Cara de cansada, pero el viaje ha merecido la pena. Luchar para conseguir un sueño es super gratificante. Me marcho para casa muy feliz porque no solo he aprendido muchas cosas nuevas que no tenía ni idea, si no porque he conocido a personas muy bonitas que ya ocupan un también un trocito en mi corazón", confesaba la ex de Kiko Rivera.

Luitingo consolida su relación con su nueva novia

Mientras Jessica Bueno se prepara para Honduras, Luitingo, su expareja, afianza su relación sentimental con su nueva novia, con la que ha disfrutado de unas románticas vacaciones en el Caribe. A su llegada a España, el artista pedía privacidad para la joven que le ha devuelto la ilusión en el amor. "No quiere ser pública y hay que respetarla", declaraba ante las cámaras el andaluz.