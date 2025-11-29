William Levy da la alternativa cinematográfica a su hija Kailey bajo un volcán

Es su ojito derecho, ahora mismo, el gran amor de su vida. William Levyadora a su hija Kailey y está orgulloso de su debut como actriz. Además, el destino les unió en el rodaje de "Bajo un volcán", la película española estrenada este verano, cuya trama mezcla catástrofes, acción y romances.

Kailey es una gran admiradora de su padre y sigue al pie de la letra todos sus consejos. Por ejemplo, el cubano le recomendó, al saber que ella quería ser actriz, que esperara hasta cumplir quince años para dedicarse a una profesión tan exigente. Y la jovencita le hizo caso y ahora compagina sus estudios con la interpretación.

William es un enamorado de España, hace poco declaraba que se afincaría definitivamente en nuestro país sin dudarlo, pero hay un motivo que se lo impide. No quiere vivir lejos de sus dos hijos, que residen en Miami.

Aún así, su presencia aquí es constante. Su último trabajo, el drama de ficción "Camino a Arcadia", es una serie rodada en Canarias, en la que comparte protagonismo con Paula Echevarría.

William Levy y Paula Echevarría protagonizan 'Camino a Arcadia': "Los errores del pasado son los que te hacen aprender" Europa Press

El actor da vida a Pablo, un padre y entrenador afable que oculta una vida pasada cargada de violencia, que se destapará con la inesperada aparición de su ex, interpretada por Paula.

La conexión entre los dos, según confiesa Levy, "es absoluta, se trabaja muy a gusto con ella. Es una estupenda actriz y una mujer maravillosa".