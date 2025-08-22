El Xokas la lía en directo y revela por error las 'vacaciones secretas' de Plex y Aitana

El streamer gallego El Xokas ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la semana tras revelar, sin querer, que estuvo recientemente con Plex y Aitana Ocaña en una velada que incluyó cena, fiesta y visita a su casa. Durante su directo, mientras hablaba con naturalidad sobre su día a día, soltó: “Estuve con ellos, cenamos, salimos de fiesta, fuimos a su casa… estaban amigos de Plex y de Aitana”. Acto seguido, se dio cuenta de que podía haber metido la pata y preguntó en voz alta si esa información ya se había hecho pública: “¿Eso lo 'leakearon' ya? ¿Eso se sabe?”

Aunque la pareja no ha compartido muchas imágenes juntos, su presencia en Bali ya había sido documentada por distintos medios que revelaron su estancia en una villa de lujo rodeada de naturaleza y aguas cristalinas. Amigos cercanos como Àngela Mármol, Archie Ted y Violeta habían publicado contenido desde el mismo entorno, lo que permitió a los fans deducir el destino. Sin embargo, hasta el comentario de El Xokas, no había confirmación directa por parte de alguien del círculo íntimo.