Yulen Pereira presenta a su hijo con Jeimy y reabre un debate

Jeimy Báez y Yulen Pereira se han convertido al fin en padres. Las vueltas que ha dado la vida para ellos en los últimos años, especialmente en este intenso 2025. Él se dio a conocer en ‘Supervivientes’ donde acudió a por el cheque y salió de la isla con novia, Anabel Pantoja. Duraron poco, lo mismo que Jeimy con Carlo Costanzia, con el que dio el salto a los platós de televisión y después a los realities. De hecho, fue en ‘GH Dúo’, cuando llevaba 20 días de concurso, cuando se percató de que estaba embarazada. Pudo llamar a su familia.

Después se enteró el padre y aquí vino la polémica. Ella quiso mantener la identidad del progenitor en secreto, pero se le escapó. Él trató de eludir la responsabilidad y dijo haberse enterado de la noticia por redes sociales como el resto del mundo. No era cierto. Quiso plantear alternativas y Jeimy optó por ser madre soltera y afrontar esta nueva etapa de su vida en solitario. Pero parece que no está sola, pues él la está acompañando.

Yulen Pereira presume de hijo con Jeimy Báez

El parto para Jeimy fue un proceso durísimo. Ahora está feliz con su hijo en brazos y muy bien acompañada por el esgrimista, pero lo ha pasado horrores. Ingresó en el Hospital de Reus, en Tarragona, el pasado domingo con contracciones y dilatando. Aun así, el bebé se resistía a nacer y presentó batalla, hasta que finalmente, en la madrugada del lunes llegó al mundo. Al filtrarse la noticia, los profesionales gráficos se apostaron en las puertas del centro médico, a la espera de la llegada de familiares, pero especialmente de Yulen.

Jeimy Báez y Yulen Pereira junto a su bebé Instagram

No tuvieron que esperar demasiado, pues nada más recibir la noticia de que Jeimy estaba dando a luz acudió a la clínica. Ha estado junto a ella en su larga espera hasta poder entrar en la sala de partos, así como también continúa a su lado en sus primeros días como mamá. A él ya se le cae la baba con su hijo, como así ha presumido ahora a través de unas imágenes compartidas en los stories de su perfil de Instagram.

No fue un bebé buscado, pero parece que sí está llenando de felicidad ahora sus días. En un momento de cambios y un gran reto para sus padres, pero lo afrontan con ilusión. También con un misterio, pues no han dado detalles sobre cómo es su relación ahora. Lo último que se supo es que se declaraban la guerra en un plató y no llegaban a un acuerdo sobre su hijo, pero parece que detrás de cámaras han podido hablar más calmadamente. Para eso, claro está, se desbloquearon del móvil y redes sociales. Ahora posan juntos en familia, aunque sea solo cuando Yulen Pereira sostiene el pie de su bebé, que descansa sobre Jeimy.