Le ganó Bertín Osborne

Mandan los tiempos en la pasarela política: después de su reinado absoluto en las redes sociales ofreciéndonos gratis los posados en bikini más sugerentes del verano, incluso hasta hubo un topless de espaldas, quizá por aquello de «vamos a aprovechar ahora que no está Pablo»; después de todo ese festín erótico-festivo, digo, para Irene Montero llegó la hora de taparse un poco (además, ya empieza a hacer fresquito) y estrenó pañuelo palestino, kufiya, en el puerto de Barcelona para solidarizarse, cómo no, con el rojerío que partía hacia Gaza en plan causa propalestina, o sea, crucero solidario o flotilla protesta contra el «genocidio» de Netanyahu, también para llevar ayuda a la Franja. Para que la protesta tuviera más eco internacional y peso humanitario, opinan algunos publicistas que lo ideal hubiera sido que intentaran llegar a Gaza en pateras con Irene Montero remando en bikini cual heroica patrona: se supone que los de Hamas la lapidarían nada más tocar tierra. Gran imagen.

Dijo Juan Ramón Lucas en Radio Nacional que la entrevista de Pepa Bueno al Apolo de la Moncloa la vieron más de dos millones de telespectadores. Fue menos: le ganó «El Hormiguero» con Bertín Osborne. Las fans sanchistas andan inquietas por la pérdida de masa muscular de su Superman y por su demacrada cara de cenizo víctima de sí mismo. Lo que se vio en la tele el pasado lunes fue una guerra de caras. Y la ganó Bertín, ya cumplidos los 70 y lejos de su mejor momento. La gran pregunta es si los telespectadores visitaron TVE para escucharle o solamente para verle la jeta, a ver si detectaban algún tipo de rubor al decir, por ejemplo, que le gustaban las entrevistas. Debía referirse a las entrevistas/masaje con final feliz animado por un topless de la Montero. Irene, claro.