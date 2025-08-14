Mensaje viral
Georgina Rodríguez se aleja de la ola materialista por su anillo millonario y dice qué es lo que importa de verdad
La futura mujer de Cristiano Ronaldo, mientras todos hablan de su diamante de 45 quilates, subraya qué tiene realmente valor para ella
El pasado martes a eso de las 19:00 horas, todo el mundo hablaba de lo mismo en redes sociales. O casi todos. Georgina Rodríguez publicaba una imagen que lo decía todo: ¡Nos vamos de boda! La influencer desvelaba que su novio, Cristiano Ronaldo, había hincado rodilla derecha en el suelo y le había pedido matrimonio, aunque se reservaba por ahora la fecha y el lugar donde tendrá lugar tan feliz enlace. Pero nadie pasó por alto el pedrusco con el que se realizó la gran pregunta, un diamante de 45 quilates y valorado en unos seis millones de euros. Obvio, ella dijo “sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.
La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez está llamada a ser la del siglo, como así ya se ha comenzado a titular en varios medios. Querrán hacer sombra a Jeff Bezos. Pero por ahora todos hablan del anillo de pedida, analizando sus propiedades y características, si se trata de una buena inversión o no, si podría causarle una contractura muscular a Georgina si carga con el diamante muchas horas… mientras tanto, la pareja regresaba al silencio y disfrutaban callados con los dimes y diretes. Hasta ahora, que ella se ha puesto romántica.
Georgina Rodríguez reaparece tras presumir de anillo
Después de nueve años juntos y cinco hijos a su cuidado, la pareja ha entendido que ha llegado el momento de pronunciar sus votos en el altar. Una boda sobre la que estarán puestas todas las miradas, algo a lo que quizá ya se han acostumbrado. Y es que cada movimiento que dan es seguido por prensa y seguidores en redes sociales. Una vida de lujo a todo tren, y jets privados, de la que presumen mientras queman millones de euros ante los ojos del mundo.
Pero Georgina Rodríguez, más allá de grandes marcas y privativos caprichos, también ha mostrado su lado más humano a sus fieles. Tiene un gran mundo interior y busca el equilibrio entre la perfección física y la espiritual, de ahí que haya querido recordar a sus seguidores que no todo en esta vida es material. Hay fuerzas más poderosas que el dinero, aunque a veces cueste tenerlo en cuenta, de ahí que tras presumir de anillo de seis millones de euros, haya matizado a todos que “el amor es la materia prima de cualquier sueño”. Esta frase le viene como anillo al dedo, pero no es suya, porque en realidad es de Paulo Coelho.
