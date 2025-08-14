Georgina Rodríguez se aleja de la ola materialista por su anillo millonario y dice qué es lo que importa de verdad

El pasado martes a eso de las 19:00 horas, todo el mundo hablaba de lo mismo en redes sociales. O casi todos. Georgina Rodríguez publicaba una imagen que lo decía todo: ¡Nos vamos de boda! La influencer desvelaba que su novio, Cristiano Ronaldo, había hincado rodilla derecha en el suelo y le había pedido matrimonio, aunque se reservaba por ahora la fecha y el lugar donde tendrá lugar tan feliz enlace. Pero nadie pasó por alto el pedrusco con el que se realizó la gran pregunta, un diamante de 45 quilates y valorado en unos seis millones de euros. Obvio, ella dijo “sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez está llamada a ser la del siglo, como así ya se ha comenzado a titular en varios medios. Querrán hacer sombra a Jeff Bezos. Pero por ahora todos hablan del anillo de pedida, analizando sus propiedades y características, si se trata de una buena inversión o no, si podría causarle una contractura muscular a Georgina si carga con el diamante muchas horas… mientras tanto, la pareja regresaba al silencio y disfrutaban callados con los dimes y diretes. Hasta ahora, que ella se ha puesto romántica.

Georgina Rodríguez reaparece tras presumir de anillo

Después de nueve años juntos y cinco hijos a su cuidado, la pareja ha entendido que ha llegado el momento de pronunciar sus votos en el altar. Una boda sobre la que estarán puestas todas las miradas, algo a lo que quizá ya se han acostumbrado. Y es que cada movimiento que dan es seguido por prensa y seguidores en redes sociales. Una vida de lujo a todo tren, y jets privados, de la que presumen mientras queman millones de euros ante los ojos del mundo.

Story de Georgina Rodríguez Instagram

Pero Georgina Rodríguez, más allá de grandes marcas y privativos caprichos, también ha mostrado su lado más humano a sus fieles. Tiene un gran mundo interior y busca el equilibrio entre la perfección física y la espiritual, de ahí que haya querido recordar a sus seguidores que no todo en esta vida es material. Hay fuerzas más poderosas que el dinero, aunque a veces cueste tenerlo en cuenta, de ahí que tras presumir de anillo de seis millones de euros, haya matizado a todos que “el amor es la materia prima de cualquier sueño”. Esta frase le viene como anillo al dedo, pero no es suya, porque en realidad es de Paulo Coelho.