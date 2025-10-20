Imanol Arias no quiere saber nada del revés judicial de Ana Duato y su marido

Ana Duato e Imanol Arias han afrontado graves problemas judiciales por el caso conocido como ‘Nummaria’. Ese por el que los actores de ‘Cuéntame cómo pasó’ se enfrentaban a un delito fiscal por el que tuvieron un desenlace legal bien distinto. Mientras que el actor era condenado a dos años y dos meses de prisión, su compañera en el set del rodaje y su marido, Miguel Ángel Bernardeau, eran absueltos. No obstante, la semana pasada se conoció un nuevo giro en los acontecimientos, cuando la investigación ha seguido su curso y se ha pedido la cancelación de la sentencia absolutoria contra la actriz y su esposo.

Un duro revés que tratan de encajar, mientras vuelven a armarse para defender su inocencia una vez más en los tribunales. Fue el pasado mes de julio cuando la Audiencia Nacional establecía que “la acusada no conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario". Pero la Abogacía del Estado no está conforme con esta resolución y considera que el matrimonio es responsable de los siete supuestos delitos que se les imputa contra la Hacienda Pública. Sobre esto ha opinado, a su manera, el actor.

Imanol Arias echa balones fuera con Ana Duato

El intérprete no ha querido sacar la cara por su compañera de reparto. Un movimiento que ha llamado poderosamente la atención de todos, aunque se entienda el motivo por el que no quiere dar ningún paso en falso. Se solidariza con su destino, pero él mismo tiene que hacer frente a las consecuencias legales de sus decisiones y no quiere ver empeorada su situación: “Yo estoy cumpliendo condena y cuando uno cumple condena no debe meterse con la justicia ni nada”, sostiene ante las preguntas de los reporteros.

Ana Duato e Imanol Arias posan durante el photocall previo a la premiere del último capítulo de la temporada 23 de 'Cuéntame cómo pasó' A. Pérez Meca Europa Press

Imanol Arias es sincero cuando trata de esquivar las incómodas preguntas sobre sus conflictos con la justicia: “No es un tema que me agrade mucho, ¿sabes? No, no, no, no y más con lo que está saliendo del ministro que era ministro de Hacienda en ese momento”, echa balones fuera y apunta alto al señalar el motivo de sus precauciones a la hora de tratar el tema ante los micrófonos. Sabe que se puede estar tomando nota a lo que dice y poder tener nuevos obstáculos en su camino a la hora de rendir cuentas.

“No sé qué decirte, no he leído nada de la sentencia”, se desliga Imanol Arias del revés legal que ha recibido Ana Duato y su marido, de nuevo bajo la lupa de la justicia. Su amiga y compañera de profesión deberá sentarse de nuevo frente al juez y ver qué le depara el futuro al revisarse su condena absolutoria y reabriéndose con ello los siete delitos contra la Hacienda Pública que pesan sobre el matrimonio. “Se agradece, pero no tengo nada que decir”, se desmarca el actor de la polémica y trata de buscar la seguridad que le ofrece guardar silencio.