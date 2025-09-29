El tierno e inesperado momento que se vivió en el concierto de Sebastian Yatra en Madrid

Madrid esperaba ansiosa el concierto de Sebastián Yatra. Los madrileños no tenían mejor forma de cerrar el verano que con las canciones del colombiano, que tanto han sonado los últimos meses. Y aunque despedir el verano ya era motivo suficiente para llegar con el corazón roto, ciertos momentos de la noche lo ablandaron aún más.

No solo la aparición de Alonso, amigo del tiktoker Mazza, fue lo bastante tierna para arrancar aplausos ni tampoco la emotiva interpretación junto a Pablo Alborán.Hubo un instante aún más especial, una historia de amor expuesta en directo, que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos del concierto.

Yatra invitó al público a compartir historias y un joven, Aritz, se animó a contar la suya: estaba intentando superar la ruptura con el amor de su vida, Anyeli. “¿Siempre la vas a amar, esté contigo o no?”, preguntó el artista. “Sí”, respondió el chico sincero. Entonces Yatra tomó su guitarra y, como respuesta, interpretó “Cómo mirarte” mientras en las pantallas del Movistar Arena aparecía el mensaje: “Anyeli, Aritz te amará siempre”.

Y es que aunque todos los asistentes confiaban en dejarse los pies bailando, -que también pasó-, lo que de verdad se dejaron en el Movistar Arena fue el corazón.

Sebastián Yatra en el Movistar Arena

Tres años después de su última cita en la capital, el colombiano volvió al Movistar Arena con la gira Entre Tanta Gente Summer Tour, en un espectáculo que combinó energía, sensibilidad y una puesta en escena que simbolizaba su propia reconstrucción personal. Con casi 17.000 personas presentes, Yatra habló de sus miedos, de sus dudas y de cómo logró reconciliarse con la música.

El show viajó entre el frenesí de temas como Tacones rojos, Sutra o Traicionera, y la ternura de momentos íntimos. Además de Aritz, hubo invitados que dieron brillo a la noche: el influencer Alonso Gioia, que debutó sobre un escenario junto al artista; la joven cantautora Joaquina; y el gran Pablo Alborán, que compartió con él una emocionante versión de Contigo.

La velada cerró entre lágrimas y fiesta: de Cómo mirarte a Chica ideal, pasando por Vagabundo y Energía bacana, Madrid fue un vaivén de emociones que Yatra culminó con una declaración grabada en la retina de todos: “Madrid, te amo”.

Y Madrid, esa noche, le devolvió el amor multiplicado.