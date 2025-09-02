Jeimy Báez da a luz a su hijo con Yulen Pereira: él ya ha conocido al bebé

Jeimy Báez ya se ha convertido en mamá. Las vueltas que da la vida. Se dio a conocer como exnovia de Carlo Costanzia, nada más salir la portada de los primeros besos del hijo de Mar Flores con Alejandra Rubio. Decía sentirse traicionada y que él seguía tras sus pasos. También narró truculentos enfrentamientos, como aquel que terminaron a gritos desde la terraza. Pero encontró de nuevo el amor o, al menos, sí compañía, al iniciar un idilio sin estabilidad con Yulen Pereira, exnovio de Anabel Pantoja.

Pero así se ganó un hueco en el star system nacional, además de un lugar en ‘GH Dúo’, donde entró como compañera de José María Almoguera, primo de la novia de su ex. Durante el reality comenzó a notar que su cuerpo experimentaba sospechosos cambios, lo que finalmente fue confirmado como un embrazo. No daba crédito, pues no fue un bebé buscado. Aún así tenía la firme determinación de tener a su hijo, a pesar de que el esgrimista canario le propuso una alternativa, pues él no estaba dispuesto a ejercer de padre junto a ella.

Jeimy Báez da a luz a su primer hijo

A pesar de todo, Jeimy tomó conciencia de que sería madre soltera y así ha sucedido ahora, que acaba de dar a luz a su primer vástago. Lo ha hecho en la noche de este lunes en el Hospital de Reus, en Tarragona, en un parto que se ha alargado más de lo esperado. Y es que ingresó el pasado domingo con contracciones y dilatando, pero no ha sido hasta la madrugada del lunes cuando finalmente se produjo el alumbramiento, como así desvelan desde ‘Look’.

Yulen Pereira De viernes

Los profesionales gráficos que han acudido al centro médico al conocer la noticia están esperando ya la llegada de familiares y amigos. Pero ya han tenido suerte y han podido constatar que el propio Yulen Pereira se ha personado en el hospital para conocer a su hijo, además de interesarse por el estado de Jeimy. Parece que han logrado acercar posiciones después de sus enfrentamientos en el plató de ‘De viernes’. Han acordado una tregua por el bien del bebé que por fin ha llegado a la vida.

Su relación no llegó a tomar forma y se quedaron en muchas citas que fueron alargadas en el tiempo, pero sin compromiso serio. De ahí que Yulen Pereira mostrase sus reticencias a ser padre. Meditó su decisión y le propuso incluso a Jeimy intentarlo de nuevo como pareja, pero no funcionó. Ella quería seguir adelante con el embarazo y él incluso planteó la posibilidad de la interrupción. Por fortuna llegaron a un acuerdo y el bebé ya está en sus brazos, aunque sus padres estén tomando caminos por separado.