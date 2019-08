Kiko Matamoros recibe el alta: "Es posible que no tengan que darme quimio"

Kiko Matamoros ha recibido el alta hospitalaria tras permanecer ingresado casi una semana. El colaborador tuvo que ser intervenido de un tumor en la vejiga el pasado martes 6 de agosto en el Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid. Un susto del que se está recuperando arropado por todos sus hijos. Y es que, a pesar de la mala relación que mantenía con Diego, Kiko ha acercado posiciones con él.

Además, el propio Matamoros nos ha explicado a su salida del centro médico que está muy esperanzado con los resultados de su operación pues, probablemente, no necesite recibir ningún otro tratamiento para luchar contra este tumor.

CHANCE: ¿Cómo estás?

Kiko Matamoros: Estoy estupendamente, un poquito mareado porque llevaba mucho tiempo tumbado en la cama pero me han quitado la sonda, he ido al servicio tres veces y vamos bien. Estupendo.

CH: Ha sido un susto.

K.M: El susto me lo he llevado yo, estoy muy contento por como ha ido todo. Estoy muy optimista y muy contento.

CH: ¿Hasta cuándo hay que esperar para saber los resultados?

K.M: Me tienen que dar los resultados pero, por la información que tengo de los médicos, hay que ser muy optimista porque es posible que no tengan que darme quimioterapia. Es muy buena noticia. Evidentemente tendré que hacerme revisiones periódicas, pero bueno de como pintaba al principio a como pintaba ahora hay una diferencia abismal.

CH: ¿Cómo fue el reencuentro?

K.M: Con alguno más emotivo que con otro porque son más emotivos o más emotivas. Pero en cualquier caso bien con todos, se lo agradezco mucho que hayan venido a verme.

CH: ¿Te ha sorprendido actitud de tus hijos?

K.M: No me ha sorprendido y si me hubiera sorprendido sería para bien. Pero bueno, yo sé que son buenos chicos.

CH: ¿Va a servir para que esta relación pueda tomar otro camino?

K.M: Espero que sí, y además tengo indicios de que va a ser así.

Kiko Matamoros asegura que Marta López lo ha pasado mal

CH: Marta ha sido un ejemplo, ella ha estado a tu lado.

K.M: Bueno, un ejemplo, no me ha sorprendido porque yo sé la relación que tenemos y como nos queremos. Y bueno la verdad es que la pobre lo ha pasado mal porque se ha tenido que ir, pero a mi me ha parecido que era lo que tenía que hacer porque es su vida, es su profesión. Ha estado conmigo tres días que han sido lo peor. Estoy deseando verla y a ver si en unos días me puedo ir a Melilla.

CH: Ella ha sentido mucho el no estar.

K.M: Claro que lo ha sentido, y yo también lo he sentido pero tampoco se puede vivir a la carta.

CH: ¿Tu intención es ir a acompañarla a Melilla?

K.M: Tengo que cuidarme, tengo que volver el miércoles aquí. Pero si todo va bien supongo que el viernes podré coger un vuelo.

CH: Kiko, ¿cómo fue el reencuentro con Diego?

K.M: Bueno pues fue el reencuentro más complicado y más frío pero en cualquier caso fue lo de menos. Le agradezco que haya venido a verme, que haya estado aquí. Para él no es fácil con todo lo que había dicho, además de personas que estaban aquí. Sucedió todo de forma correcta y civilizada.

CH: Laura ha estado aquí contigo.

K.M: Ha llegado a las 6 de la mañana de su viaje y ha venido aquí. Me voy a ir con ella, me ha dado mucha alegría verla tenía muchas ganas de estar con ella.

CH: Hablaste con tu exmujer, ¿has enterrado el hacha de guerra?

K.M: Hablé... bueno no dijimos dos cosillas. Sí, yo creo que sí que los conflictos hay que apartarlos e intentar ser más positivo y controlar un poco los instintos.

CH: ¿Por qué tienen que pasar estas cosas para que se solucionen?

K.M: No sé si se van a solucionar bueno habrá que intentar evitar roces y cosas que verdaderamente son innecesarios y que además perjudican a terceros.

CH: A ver si te has vuelto un blandito

K.M: No sé, yo estoy en una actitud muy zen. Esperamos volver a nuestra esencia tarde o temprano.

