La favorita de la Reina Isabel no es Meghan Markle

Algo que caracteriza a la prensa británica es realizar regularmente encuestas para averiguar cual es el miembro más popular de la Familia Real entre los ciudadanos del Reino Unido. Pero la gran incógnita que ha habido siempre es cuál es el de la Reina Isabel II. Los expertos reales tienen diferentes opiniones al respecto, pero sí están de acuerdo en que no es Meghan Markle.

Esto no significa que la Reina no la admire, es más, el comentarista real Neil Sean afirma que la duquesa de Sussex «se ha ganado muy hábilmente a la reina», y ésta ha sabido verlo ya que la permitió realizar un viaje en solitario con ella tan solo unas semanas después de unirse a la Familia Real Británica. Mientras que no fue hasta ocho años después de su matrimonio con el príncipe Guillermo, cuando su «rival», Kate Middleton, tuvo su primera aparición en solitario con la moncarca.

La experta real británica Angela Mollard, discrepa. Recientemente publicó un podcast en el que afirmaba que una de las personas favoritas de la Reina Isabel era Sarah Armstrong, hija de su hermana la princesa Margarita, con quien a pesar de su muerte en 2002 mantiene una relación muy especial. «Sarah ama los caballos y es muy creativa. Siempre han tenido una relación increíblemente cercana. Creo que es maravilloso, tanto para Sarah como para la reina compartir esta relación con la hija de su hermana», afirmaba Mollard. Sin embargo, Sean afirma que el miembro favorito de la reina es Sophie, la esposa del príncipe Eduardo y duquesa de Wessex. Asegura que es la «número uno» cuando la monarca quiere chatear y es cierto que las cámaras las han capturado juntas en numerosas ocasiones. Tal y como destaca este comentarista real, a pesar de sus 93 años, Isabel II disfruta conectándose con las mujeres más jóvenes de las familia para cuidarlas y guiarlas, cosa que ha quedado más que demostrada con las duquesas de la Familia Real Britanica, con las que comparte una excelente relación.

Su ojito derecho

En cuanto a sus nietos, a pesar de adorar a los ocho que tiene, también hay opiniones dispares sobre cuál es su predilecto. Muchos creen que por ser el futuro rey, este será el príncipe William, pero otros apuntan a que su relación se ha convertido en más seria y profesional, debido a que durante toda su vida la Reina ha sido su mentora. A diferencia de éste, con quien comparte una relación más divertida y relajada es con el príncipe Harry, principal motivo por el que los expertos reales sostienen que él tiene un lugar especial en el corazón de la monarca es él. Además, también apuntan como evidencia de ello, la forma en la que ésta dio la bienvenida a Meghan a la Familia Real Británica.