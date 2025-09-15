El lado más personal de Arón Piper: su faceta artística, su idilio con una estrella del pop y más

Hoy en día, ser famoso y dedicarse a una sola disciplina parece ser una actitud cada vez menos frecuente. Hace unas semanas, 'El Hormiguero' conectaba con el futbolista Sergio Ramos para conocer los detalles de 'Cibeles' su nueva canción. El sevillano soñaba son ganar un Grammy, dejando claro que su ambición también sobrepasa los límites del campo de fútbol.

Esta noche, el invitado del 'talk show' de Pablo Motos no es un futbolista, pero sí un perfil muy popular entre los más jóvenes. El actor Arón Piper, conocido por su participación en la serie 'Élite', entre otros papeles, acudirá al programa de Antena 3 para promocionar su primer álbum, que lleva por título su nombre.

Probando suerte en la industria musical

Después de haber lanzado varias canciones en plataformas, Piper se ha atrevido a estrenar su primer proyecto al mercado. 'Arón Piper' se trata de una evolución de la persona, más que de una extensión de aquel personaje de Netflix. Precisamente, el rol no es recordado con mucho cariño por el actor, pese a estar evidentemente agradecido por la oportunidad que supuso.

"Me permitió comprarle una casa a mi madre", reconoció. Si bien ha llegado a pensar que su carrera interpretativa le podría restar credibilidad en el rap, la realidad no podía ser más antagónica a esa creencia; ha sido un trampolín hacia la persona que hoy es.

Su 'idilio' más recordado

Hace unos años, el actor fue pillado de fiesta con una de las artistas internacionales del momento: Dua Lipa. Y es que Piper salió junto a la cantante del concierto que esta había dado de Madrid con motivo de su 'Future Nostalgia Tour'. La actitud entre ambos desató todo tipo de rumores en redes sociales.

Tras volver a ser pillados, esta vez en Ciudad de México, el intérprete concedió una entrevista a El País donde fue preguntado acerca de ese momento tan recordado. "De mi vida privada no hablo con nadie. Simplemente, la conocí y tal y nos llevamos muy bien", confesó. "Al día siguiente me levanté y la cantidad de vídeos y de cosas que había en la red era brutal. Entonces dices: 'Claro, cómo no, ¿Cómo no lo pensé antes? Estábamos en el reservado de una discoteca, pues claro...'", añadió Arón.

Vocación temprana repartida por España

Nacido en Berlín en 1997, Arón Piper ha llegado a vivir en varias ciudades de España, con Barcelona y Luarca (Asturias) como principales puntos de referencia. Interesado desde muy pequeño por la interpretación, el joven empezó a asistir a castings con 13 años.

Su primer papel fue en la película de Paco Arango 'Maktub' (2011). Poco después protagonizaría el cortometraje de Gracia Querejeta 'Fracaso escolar' (2012), boceto ficticio de '15 años y un día', la película con la que se dio a conocer como hijo de Maribel Verdú y fue seleccionada para representar a España en los Oscar.