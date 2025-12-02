El lado más personal de Sonsoles Ónega: dónde vive, su curiosa forma de inspirarse para escribir y más

Están siendo días de lo más dulces para Sonsoles Ónega, y no porque este pasado domingo haya sido su cumpleaños. La periodista y presentadora de 'Y ahora Sonsoles' asistía el pasado jueves a la premier de 'Las hijas de la criada', nueva producción de Atresplayer. Y es que, si algo tiene de especial la serie, es porque se trata ni más ni menos que de una adaptación de la novela homónima con la que Ónega ganó el Premio Planeta en 2023.

De cara a la promoción de la ficción de Atresmedia, la periodista está apareciendo en los formatos más relevantes del momento. En el caso de esta noche, 'El Hormiguero' será el espacio elegido para comentar un poco el proceso detrás de la creación de la serie. Y Sonsoles no lo hará sola, ya que le acompañará la actriz Verónica Sánchez, protagonista indiscutible del elenco.

Un hogar funcional

Si bien es muy reservada a la hora de mostrar su casa, lo cierto es que los seguidores de Ónega han tenido la oportunidad de ver algunos de los rincones de la residencia gracias a historias y publicaciones puntuales en Instagram. En cuanto a la ubicación de esta, se sabe que se encuentra en una urbanización en Majadahonda, al noroeste de Madrid.

En el hogar de la periodista también viven los dos hijos que tuvo con su actual exmarido, el abogado Carlos Pardo. Por ello, la funcionalidad ha sido un aspecto esencial a la hora de decorar cada estancia de la residencia. Todos los rincones están caracterizados por implementar tonos cálidos y texturas naturales, como puede ser la de la madera.

La librería de Sonsoles Ónega GTRES

Además, Sonsoles dispone de una pequeña oficina en su casa. Separada de todo el ruido del hogar, la escritora utiliza esta habitación para evadirse en su proceso creativo. Para decorarla, dispone de una librería de estilo moderno e industrial, con un bonito sofá de estampado minimalista y un amplio surtido de libros en los que sumergirse en su tiempo libre.

¿Cómo encuentra la inspiración para sus libros?

A la hora de escribir una novela, el saber elegir las palabras adecuadas es algo más que primordial. Sin embargo, poco importa la destreza si no hay inspiración en ninguna parte. Conseguir 'una visita' de las musas es algo que requiere paciencia, estar en el sitio adecuado y el momento adecuado de forma simultánea. Y para Sonsoles Ónega, ese sitio es el cementerio.

Si el camposanto ya aporta de por si una calma y una solemnidad innegables, lo cierto es que se trata del lugar perfecto para buscar nombres para personajes. A lo largo de la trayectoria literaria de la periodista hemos podido ver cómo algunas de sus novelas incluyen nombres de lo más antiguos.

Protagonistas inventados como Constanza o Mauro (Mil besos prohibidos) o personajes históricos como Federico Escofet (Después del amor), demuestran el gran potencial que supone recurrir a una época pasada para nutrirse y aportar un granito de arena a la ficción histórica, un género que ha ido ganando cada vez más adeptos.