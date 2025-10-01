El lado más personal de Vicente Vallés: de su dura infancia a sus inicios en televisión

Vicente Vallés, uno de los rostros más reconocibles de la televisión en España, guarda con nitidez los recuerdos de una infancia marcada por la humildad y el esfuerzo. Nacido hace 61 años en Madrid, el periodista creció en Vallecas, en una casa que su abuelo paterno construyó con sus propias manos tras la posguerra.

"Mi primer recuerdo es estar jugando en una calle sin asfaltar, llena de barro", contaba en una entrevista concedida a Zenda Libros. Aquellos primeros años los vivió junto a sus padres y su hermano, José Antonio, también periodista y actual redactor de Política Nacional y Defensa en Informativos Telecinco.

Ambos hermanos no solo comparten profesión, sino también una gran pasión por el fútbol y una fuerte conexión con sus orígenes. Vallés ha hablado en varias ocasiones de la humildad de su entorno familiar: su madre, emigrante andaluza, llegó a Madrid desde Jaén en los años 50 junto a sus cinco hermanos; su padre, hijo de un conquense y una murciana, vivía en la calle paralela, donde se conocieron y formaron una familia. "Digamos que soy un madrileño típico, porque ninguno de mis cuatro abuelos era madrileño", bromeaba el presentador.

De Vallecas a los informativos: una vocación nacida por azar

A pesar de venir de un contexto sin tradición periodística, Vicente Vallés encontró en la comunicación su verdadera vocación. Inició su carrera en los medios en los años 80, cuando aún estudiaba en la universidad. Su primer paso fue en la Cadena SER, donde empezó a "aprender el oficio viendo trabajar a mucha gente con talento", como él mismo recuerda. Aquella etapa fue decisiva: a base de trabajo y observación, fue puliendo su estilo hasta convertirse en una de las voces más reconocidas de la información televisiva en España.

Hoy, Vallés combina su reconocida trayectoria profesional con una vida personal muy centrada en su familia. Está casado con la también periodista Ángeles Blanco, con quien comparte no solo la profesión, sino también la estabilidad de una vida familiar consolidada. Tiene tres hijos, dos de ellos fruto de su anterior relación con la periodista Lucía Méndez. Siempre discreto, Vallés ha mantenido su vida privada al margen del foco público, aunque ha reconocido en alguna ocasión la importancia de ese equilibrio para mantenerse firme en una profesión exigente.

Un oficio con altibajos, pero muchas satisfacciones

Con más de tres décadas de experiencia, Vallés no esconde que el periodismo le ha traído momentos buenos y otros más complicados. "Son muchos años de profesión, y no todo es lineal hacia arriba", reflexionó. Pero, pese a los altibajos, el balance es rotundamente positivo: "Creo que esa ha sido mi mayor satisfacción: poder dedicarme a lo que me gusta". Ese entusiasmo, lejos de haberse diluido con el tiempo, sigue marcando su día a día en los informativos.

Desde Vallecas al 'prime time informativo', Vicente Vallés es hoy un referente del periodismo riguroso y cercano. Pero detrás del profesional hay una historia personal forjada a base de esfuerzo, humildad y una profunda conexión con sus raíces.