María Pombo repite que "leer no te hace mejor persona", pero matiza sus declaraciones: "No se me entendió bien"

María Pombo vuelve a ser el centro de atención tras las críticas que recibió por un vídeo en redes sociales en el que reconoció que no le gusta leer. Sus palabras desataron una oleada de comentarios de quienes consideran esencial fomentar la lectura, lo que derivó en una controversia que ha marcado su última semana.

"Lo voy a decir: creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. De verdad, hay que superarlo: no a todo el mundo le gusta leer", expresó la creadora de contenido en aquella publicación que rápidamente se viralizó.

"No ha ido contra los lectores"

En el photocall de Desigual, durante la presentación de su nueva colección en Barcelona, Pombo defendió nuevamente su postura. Allí aseguró haber vivido "una semana intensa" y recalcó que "la gente se suma a una polémica que no ha entendido del todo". Además, insistió en que su mensaje no pretendía atacar a quienes disfrutan de la lectura.

La influencer matizó que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que se vio sorprendida por la dureza de las reacciones. "He vivido algunos de los comentarios más duros que he tenido hasta la fecha en estos 12 años", señaló, convencida de que la controversia ha trascendido más de lo que esperaba.