MBFWMadrid celebra su 40 aniversario

Regresa la cita más importante de la moda de autor que tiene lugar en nuestro país. La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, organizada por Ifema Madrid, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, conmemora en esta ocasión su 40 aniversario, consolidándose como el gran referente de la moda española. Durante cinco jornadas que tendrán lugar entre los días 17 y 21 de septiembre, la ciudad volverá a vestirse de creatividad y talento con una programación que se llevará a cabo en lugares emblemáticos de la ciudad, así como en el Pabellón 14.1 del Recinto Ferial de Ifema Madrid, epicentro de la pasarela.

Cerca de 40 diseñadores han confirmado su participación en esta edición tan especial que marcará el inicio de una nueva etapa, con una programación renovada que se desplegará en varios bloques principales: los Desfiles OFF inaugurarán las jornadas el 17 de septiembre, con Silvia Tcherassi como diseñadora internacional invitada, junto a otros grandes conocidos como Palomo, Pedro del Hierro, Adolfo Domínguez y Simorra. Esa misma tarde también presentarán sus colecciones en diferentes ubicaciones de Madrid, los diseñadores Félix Ramiro, Pilar Dalbat y Rafael Urquízar, concluyendo la jornada Juan Vidal y Erroz, quienes mostrarán sus propuestas en formato Showcase.

El programa general de desfiles continuará los días sucesivos en el Pabellón 14.1 de Ifema Madrid, con la participación prevista para el día 18 de Agatha Ruíz de la Prada, seguida de firmas como Claro Couture, The Label Edition, París64, Yolancris y el debut de Flabelus. El viernes día 19 los protagonistas serán De la Cierva y Nicolás, Isabel Sanchis, Hannibal Laguna, Custo Barcelona, Baro Lucas y Lola Casademunt by Maite. El sábado 20 desfilarán por la pasarela las propuestas de María LaFuente y Paloma Suárez, además de Fely Campo, Odette Álvarez, Dolores Cortés, Malne y Ángel Schlesser, tras llevarse a cabo la entrega del Premio L’Oréal París.

Los Desfiles OFF inaugurarán la MBFWMadrid el 17 de septiembre en el Palacio de Cibeles

La jornada de cierre, prevista para el domingo día 21 estará dedicada a la plataforma EGO con jóvenes talentos como SLV FRR, Antonio del Canto, Dimoni Studio, Skinsfromtheinsideofmymouth, Antonio Acuario, Asier Quintana, Emeerree, Studio Cumbre y Guillermo Décimo, los cuales com-petirán por el Premio Mercedes-Benz Fashion Talent. Como prueba de la proyección más internacional llevada a cabo por la organización, el evento cerrará esta edición con las propuestas del diseñador internacional Aleš Hnátek.

Durante el evento de presentación que ha tenido lugar en el club privado Forbes House de Madrid, Daniel Martínez, vicepresidente de Ifema Madrid ha destacado que los 40 años de historia de MBFW Madrid la han convertido en la gran referencia de la moda española con la mirada puesta en el futuro. «Esta edición es el inicio de una nueva etapa más internacional, más innovadora y más comprometida con la industria, que seguirá situando a Madrid en el mapa de la moda» ha subrayado.

Modesto Lomba, presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) ha recordado que Madrid es Moda cumple diez años, una iniciativa que ha permitido acercar la moda de autor española a la calle, transformando el centro de Madrid y su patrimonio cultural en una gran pasarela. La agenda prevista para este año tendrá lugar del día 13 al 16 de septiembre en diversos espacios emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de Oriente, lugar donde se llevará a cabo el desfile inaugural, el Palacete Villa Rosa, la Universidad Nebrija, y otros espacios del distrito de Hortaleza.

El acto ha concluido con la intervención de Engracia Hidalgo, delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, la cual ha señalado el papel destacado que juega Madrid en el sector de la moda, siendo la localidad que más exporta al exterior. «La Comunidad de Madrid roza los 52.100 trabajadores en la industria de la moda, y en el sector textil, emplea a más de 4.500 personas, liderando el ranking autonómico de facturación al concentrar el 17,54% del total nacional» ha destacado.

Apoyo del sector

Daniel Martínez ha tenido palabras de agradecimiento para las empresas patrocinadoras, como es el caso de Mercedes-Benz, L’Oréal Paris e Inditex como Patrocinadores Principales; Iberia, Four Seasons, Galería Canalejas, Engel & Völ-kers, Mastercard y MO de Multiópticas estarán presentes como Patrocinadores, y Legado Ibérico, Organic Reworks, Hatsu, Comunidad de Madrid, CEOE Castilla y León, GHD, East Crema Coffe X Oatly!, Schweppes, Ron el Supremo, Solán de Cabras, Cosme Palacio y Elena Suárez, junto a la identidad corporativa de Diputación de Málaga, UDIT (Universidad de Diseño, Innovación y Tec-nología) como colaboradores. Del mismo modo, apoyan esta convocatoria Rowenta, Beldon Beauty, Myka Greek y Q17 Studios. El grupo ¡HOLA! repite como Media Partner y ¡HOLA! TV como TV Internacional del evento.