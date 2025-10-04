Meghan Markle deslumbra en su debut en la Semana de la Moda de París al asistir al desfile de Balenciaga

Meghan Markle, duquesa de Sussex, hizo una aparición destacada en la Semana de la Moda de París al asistir al desfile de Balenciaga, en un gesto de apoyo a Pierpaolo Piccioli, recientemente nombrado director creativo de la firma francesa.

Para la ocasión, Meghan eligió un conjunto elegante y minimalista: una capa blanca de gran tamaño sobre una camisa del mismo tono, combinada con zapatos negros de punta afilada y el cabello recogido en un moño pulido. Un look sobrio, pero impactante que acaparó la atención de la prensa internacional.

Este reencuentro con el circuito internacional de la moda marca un momento especial en la trayectoria pública de la duquesa. Durante su etapa como actriz en Suits, ya había sido una presencia habitual en las semanas de la moda de Nueva York y Toronto entre 2013 y 2015. Su regreso a este evento refuerza su vínculo con el mundo del diseño y la alta costura.

La agenda de Meghan y el príncipe Harry continúa siendo intensa, con un próximo viaje a Nueva York, donde recibirán el Humanitarians of the Year Award de Project Healthy Minds, en reconocimiento a su compromiso con la seguridad digital y la salud mental de familias y jóvenes.

El estilo de Meghan ha evolucionado notablemente en los últimos años, influenciado por su vida en Montecito como madre de Archie y Lilibet. Su filosofía de moda apuesta por un equilibrio entre piezas de lujo y prendas más accesibles, con especial énfasis en marcas sostenibles. Firmas como Outland Denim, La Ligne o Cesta Collective han recibido un impulso gracias a sus elecciones, mientras que su enfoque “high-low” le permite combinar ropa de Zara con diseños de Loro Piana o creadores californianos.

Con su aparición en París, Meghan no solo deslumbra en el terreno estético, sino que también reafirma su capacidad de marcar tendencia e influir en el ámbito social y mediático más allá de la realeza británica.