Meghan Markle publica fotos y vídeos inéditos de su hija Lilibet en un homenaje por el Día de la Niña

Meghan Markle ha emocionado a sus seguidores al compartir por primera vez una serie de fotografías y vídeos inéditos de su hija menor, la princesa Lilibet Diana, con motivo del Día Internacional de la Niña. La duquesa de Sussex acompañó las imágenes con un mensaje inspirador, subrayando la importancia del empoderamiento femenino desde la infancia.

En el material publicado, Lilibet aparece jugando en el jardín, participando en actividades al aire libre y compartiendo momentos cotidianos junto a su madre. Las imágenes muestran una faceta íntima y familiar muy poco habitual en la vida de los duques de Sussex, que suelen proteger con celo la privacidad de sus hijos.

“Este mundo es vuestro. Haced todo lo posible por proteger vuestros derechos, utilizad vuestra voz y apoyaros las unas a las otras”, escribió Meghan junto a las imágenes. La duquesa añadió: “Cada niña merece crecer sabiendo que su voz importa y que puede cambiar el mundo”, reforzando así un mensaje de empoderamiento que ha marcado gran parte de su trabajo público desde que dejó la Casa Real británica.

El gesto forma parte de las actividades impulsadas por la fundación Archewell, que dirige junto al príncipe Harry y que promueve iniciativas en favor de la igualdad de género y los derechos de la infancia. Según destaca la revista People, esta publicación representa una de las contadas ocasiones en las que la pareja comparte contenido tan personal de sus hijos, en particular de Lilibet, nacida en 2021 en California.

La publicación se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Niña, instaurado por Naciones Unidas en 2011 para visibilizar la situación de las menores en todo el mundo. En este contexto, el mensaje de Meghan trasciende lo personal y se convierte en un llamamiento global: “El empoderamiento empieza en casa, con amor, con ejemplo y con oportunidades”, afirmó la duquesa.

