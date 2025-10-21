Moderna, acogedora y con mucha luz: así es la casa que comparten Willy Bárcenas y Loreto Sesma

Willy Bárcenas, vocalista y fundador de Taburete, una de las bandas más consolidadas de España, atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, tanto profesional como personalmente. Desde que el grupo alcanzó el éxito en 2016 con su single Sirenas, Bárcenas no ha dejado de cosechar éxitos junto a sus compañeros Antón Carreño y Joaquín Gasset. En lo personal, el cantante está feliz tras la reciente gira de 2024 y la unión familiar, además de su matrimonio con la escritora y periodista Loreto Sesma.

Guillermo Bárcenas, nombre real de Willy, y Loreto Sesma, casados desde mayo de 2023, comparten un hogar en Madrid que refleja sus gustos y estilo de vida. El piso, moderno y lleno de luz natural, ha sido decorado con atención al detalle, mezclando tendencias actuales con elementos que aportan calidez y personalidad al espacio.

Un hogar que refleja su estilo

El salón principal destaca por su sofá de 'bouclé' blanco, un diseño bold que apuesta por líneas curvas y minimalismo, combinado con cojines morados que añaden un toque de color vibrante. La mesa de centro de madera, decorada con libros, revistas, velas y un jarrón cerámico con flores naturales, aporta frescura y elegancia al ambiente, completado por una alfombra beige que delimita el espacio. Las lámparas negras de techo crean un contraste moderno con el predominio del blanco en la estancia.

La madera es un elemento recurrente en la decoración, especialmente visible en el comedor. Allí, una amplia mesa clásica de madera se combina con sillas tapizadas en tonos beige y patas metálicas doradas, creando un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. Los centros florales, candelabros y bandejas vintage decoran la mesa, mientras que un cuadro inspirado en la técnica dropping de Jackson Pollock capta todas las miradas.

Loreto Sesma reveló en su Instagram parte del salón de su casa Instagram

En sintonía con esta mezcla de estilos, un espejo barroco adorna una de las paredes, aportando un toque clásico que contrasta con muebles y accesorios naturales, como la lámpara de pie con pantalla de fibras. Esta combinación logra un ambiente equilibrado y armonioso en toda la casa.

La cocina, pintada completamente de blanco, destaca por su luminosidad gracias a una gran ventana sin cortinas. El diseño funcional incluye muebles altos y bajos para optimizar el almacenamiento y mantener la encimera despejada, mientras que los electrodomésticos integrados en la pared aportan modernidad y orden al espacio.

Gracias al Instagram de Willy, hemos podido ver el aspecto de su cocina, donde el blanco es el color predominante Instagram

El dormitorio mantiene el estilo moderno del resto de la vivienda. Cuenta con una cama amplia, armarios empotrados con puertas correderas revestidas con espejo y un sillón de bouclé blanco que armoniza con el sofá del salón. Los tonos neutros en la ropa de cama y los muebles completan un espacio elegante y acogedor.

Por último, la pareja ha diseñado un pequeño rincón de trabajo junto a la ventana, equipado con una mesa de cristal que aprovecha al máximo la luz natural. Decorado con un espejo de sobremesa, libros, una lámpara metalizada y una vela, este espacio también funciona como tocador, demostrando que cada rincón de su hogar está cuidadosamente pensado para combinar funcionalidad y estilo.