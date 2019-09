Muere la cantante Kylie Rae Harris en un accidente de coche de camino a un concierto

El mundo de la música country está de luto. La cantante Kylie Rae Harris ha muerto en un accidente de coche a los 30 años en un viaje a Nuevo México cuando se dirigía al festival Big Barn Dance Music Festival, donde tenía previsto una actuación el jueves.

La intérprete de Twenty Years From Now se vio involucrada en una colisión entre tres vehículos durante la noche del miércoles. “Estamos desconsolados al afirmar que Kylie Rae Harris falleció anoche en un accidente automovilístico. No tenemos más detalles de lo ocurrido y pedimos privacidad y respeto para su familia en estos momentos”, ha declarado vía comunicado el representante de Kylie a la revista Billboard. “Todos los que conocían a Kylie sabían cuánto amaba a su familia y, también, cuánto amaba la música. El mejor homenaje a su entusiasmo sin igual para ambos es difundir tanto amor como podáis y escuchar música que os inspire”, finaliza en sus emotivas palabras de despedida.

Harris era madre de una niña de seis y estaba completamente volcada con la música, destacando en el ámbito country donde se estaba haciendo un nombre antes de su triste desenlace.

Al dramatismo de lo sucedido se une el hecho de que, solo cuatro horas antes del accidente, la intérprete publicó una serie de vídeos en su cuenta de Instagram en los que precisamente hablaba de que ese viaje por carretera por Nuevo México le traía tristes recuerdos pues recordaba las dos décadas que estuvo junto a su padre y su hermana en Taos, donde vivían sus abuelos, y explicaba que todos ellos, a excepcion de su tío, habían muerto ya. La cantante dejó grabados estos mensajes solo cuatro horas antes del fatal accidente.

Según los medios internacionales, en el accidente también murió otra joven de 16 años y el tercer conductor implicado sufre algunas lesiones, apuntando desde la oficina del sheriff de Taos al alcohol como el principal motivo del accidente, aunque la investigación continúa abierta.