Una mujer acusa a la esteticista de Kim Kardashian, Jennifer López o Madonna: "Me dejó con quemaduras y cicatrices"

Victoria Nelson, residente de Los Ángeles, ha denunciado una experiencia traumática con la reconocida especialista en estética Sonya Dakar, famosa por atender a celebridades como Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez y Kim Kardashian, entre otras. Nelson asegura haber sufrido daños irreparables en su rostro tras un procedimiento de peeling químico.

El incidente ocurrió en la clínica de Beverly Hills, donde Nelson experimentó una reacción inmediata de dolor y quemazón durante lo que debía ser un tratamiento facial rutinario. Según su testimonio, tras aplicarse la solución química, sintió un escozor intenso y alertó de inmediato a Dakar. Poco después, comenzaron a aparecer marcas blanquecinas en mejillas y frente, que más tarde fueron identificadas como quemaduras cutáneas severas.

La afectada reveló haber invertido inicialmente unos 30.000 dólares en alrededor de 30 sesiones entre 2021 y 2022 para intentar reparar los daños, aunque sin éxito. Con el tiempo, la cifra total ascendió a 90.000 dólares, gastados tanto en la clínica de Sonya Dakar como en consultas con otros especialistas. A pesar de ello, las cicatrices persisten.

Un dermatólogo independiente expresó su sorpresa por la falta de una derivación inmediata a una unidad especializada. La demanda destaca además el fuerte impacto físico, emocional y económico que la situación ha tenido en la vida de la demandante, quien ahora solicita una indemnización millonaria, sin que se haya precisado aún la cantidad concreta.

Sonya Dakar es conocida por haber trabajado con numerosas celebridades de Hollywood y por su línea de productos cosméticos de lujo. El caso, ahora en manos de la justicia estadounidense, podría afectar a su reputación en la industria del cuidado de la piel, donde lleva décadas ejerciendo. Por el momento, ni Dakar ni su equipo han hecho declaraciones públicas sobre la demanda.