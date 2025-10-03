Los Obama alejan los rumores de divorcio con una publicación en redes: "La mejor decisión que tomé"

Barack y Michelle Obama celebraron este viernes su 33 aniversario de casados con una muestra pública de afecto que ha acallado los rumores sobre una supuesta separación. Ambos compartieron en redes sociales la misma fotografía, en la que aparecen juntos y sonrientes, acompañada de mensajes emotivos que reafirman la solidez de su matrimonio.

El expresidente publicó en la red social X una fotografía en la que aparece junto a su esposa, acompañada de una declaración que no deja lugar a dudas: “La mejor decisión que tomé fue casarme contigo”. Michelle respondió con la misma imagen en Instagram, en la que se le ve sonriente con un labial rojo característico, recostando su rostro sobre el de Barack. En su mensaje añadió: “Hoy te amo incluso más que el día en que dijimos ‘si quiero’. Tengo mucha suerte de compartir la vida contigo”.

En su publicación, Barack Obamaelogió la fuerza, la gracia y la determinación de Michelle, subrayando la admiración que siente por ella tras más de tres décadas de matrimonio. Por su parte, la exprimera dama ya lo había dejado claro en una entrevista reciente: “No ha habido un solo momento en nuestro matrimonio en el que haya pensado en dejar a mi hombre”.

Los rumores sobre un supuesto divorcio habían ganado fuerza en los últimos meses, alimentados por especulaciones mediáticas e incluso por versiones que vinculaban a Barack Obama con la actriz Jennifer Aniston. Sin embargo, tanto Michelle como Barack han reiterado en varias ocasiones que nunca han considerado la idea de una separación.

Sin embargo, con este gesto público en su 33 aniversario, la pareja respondió de forma directa y afectuosa, dejando clara la solidez de su matrimonio. La reacción de los seguidores ha sido inmediata y positiva: miles de mensajes de felicitación y apoyo inundaron las publicaciones, celebrando la complicidad y el cariño que la pareja transmite.