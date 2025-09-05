Orlando Bloom rompe su silencio sobre su ruptura con Katy Perry: “Solo siento amor por ella”

Orlando Bloom habla por primera vez de su separación de Katy Perry durante una entrevista en el programa Today este viernes, 5 de septiembre. El actor se muestra sereno y agradecido al conversar con Craig Melvin, especialmente al hablar de su hija de cinco años, Daisy Dove: “Estoy bien, tío. Estoy muy agradecido. Tenemos la hija más preciosa… Solo hay amor”.

Sus palabras llegandos meses después de que ambos confirmaran oficialmente su ruptura en un comunicado conjunto. En aquel mensaje, subrayaban que seguirían viéndose como una familia y que su prioridad absoluta sería criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo.

Preservando la estabilidad familiar

La modelo Miranda Kerr, exmujer de Bloom y madre de su hijo mayor, habló sobre la ruptura en una entrevista en el programa australiano “Kyle & Jackie O” el 3 de septiembre. Explicó qué había pasado tiempo con la expareja durante el cumpleaños de su hija Daisy, celebrado el 26 de agosto, y afirmó que el proceso de separación ha sido “maduro y respetuoso”, destacando el compromiso de todos por mantener la armonía familiar.

Bloom aprovecha la entrevista para hablar también de su nuevo proyecto cinematográfico, The Cut, un thriller psicológico que le ha exigido un gran esfuerzo físico y emocional. Confiesa que fue un reto duro, pero asegura que lo ha afrontado con supervisión y que se encuentra en un buen momento personal.

Aunque la relación sentimental entre Bloom y Perry llega a su fin, el actor insiste en que todo queda en buenos términos. “Vamos a estar bien”, recalca, subrayando que entre ellos solo hay cariño y un propósito compartido: garantizar el bienestar de su hija más allá de cualquier ruptura.