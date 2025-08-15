¿Asesores submarinos del PP?

Leo: «Récord de Sánchez: 948 asesores del Gobierno por 75 millones. Cada asesor sale por casi 80.000 euros. La identidad de la mayoría de estos cargos no se conoce, el Gobierno rechaza dar información. Cuando sí se han descubierto, se ve que hay hasta familiares entre los asesores. Hay quien contrató a su cuñada como asesora». Pues ya son ganas. Por mucho que recen todos los días «la familia que asesora unida, permanece unida», una cuñada asesora es un potencial peligro: puede contarle a la mujer del contratante (su hermana) cómo su marido mira el culo a la secretaria o las piernas de la adjunta. Los sabios hermeneutas/analistas se plantean una sospecha: que el grueso de esos asesores sean submarinos del PP o afines ideológicamente al PP o simplemente poco afectos al movimiento nacional sanchista. ¿Cómo se explica si no que con tanto licenciado en Harvard, con tanta lumbrera titulada, las cosas vayan como van?

"¿Cabe la posibilidad que los elija tan bobos como él para no sufrir complejo de inferioridad?"

Un ministro/a puede ser tonto con solemnidad adiposa, pero ¿son también lelos sus asesores? ¿Cabe la posibilidad que los elija tan bobos como él para no sufrir complejo de inferioridad? ¿Puede darse el efecto contagio entre el contratante y los contratados? La respuesta la tiene Luis María Anson: «La mediocridad, característica de la clase política española». Y añade: «De la partitocracia deriva una agobiante dictadura burocrática que padecen hoy todos los sectores de la vida española». Cuando Feijóo decida a meterle mano al problema se encontrará con la ventanilla cerrada y el susurro de Larra: «Vuelva usted mañana». Leo más: «Dicen que el coronavirus aceleró el envejecimiento del cerebro». O lo que dice Isabel Coixet: «Vivimos una pandemia de estupidez generalizada. Y me incluyo en ella». Y yo. A ver si con un poco de suerte nos nombran asesores, Isabel.