La boda de Fernando Palazuelo y Micaela Bolmont reúne en Cáceres a la alta sociedad peruana y española

Una semana después del enlace sevillano de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, Sofía Palazuelo y su marido Fernando Fitz-James Stuart han vuelto de boda. Esta vez en Cáceres, donde han contraído matrimonio Fernando Palazuelo, hermano de la duquesa de Huéscar, y la actriz peruana Micaela Belmont.

Boda de Micaela Belmont y Fernando Palazuelo en Cáceres. Gtres

La ceremonia religiosa ha tenido lugar en la Parroquia de Santiago y, una vez más, la duquesa ha brillado por su elegancia con un vestido sin mangas con sobrecapa de gasa y corte asimétrico con un nudo en color azul oscuro que cierra los extremos del mismo a modo de falso caftán. Sofía ha completado el conjunto con un cluch en tonos dorados y marrones, un brazalete dorado y una pamela de fibra natural. No en vano es una de las mujeres mejor vestidas de la sociedad española.

Sofía Palazuelo brilla en la boda de su hermano Europa Press

El enlace ha reunido a unos 250 invitados. Entre ellos, parte de la aristocracia peruana y española y rostros conocidos del panorama social: la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y su hijo Tristán Ramírez; la abuela de Teresa Urquijo, Piru Urquijo; o la viuda de Mario Vargas Llosa, Patricia Llosa.

Sofía Palazuelo en la boda de su hermano Fernando. Gtres

Tras más de siete años de relación los novios, Fernando ha elegido Cáceres para sellar su amor, una ciudad que frecuentó siguiendo muy de cerca la remodelación del Palacio de Godoy, que ahora opera bajo la marca Hilton. En este hotel de cinco estrellas se ha celebrado el banquete.

Esta unión es la tercera de los hermanos Palazuelo-Barroso en cuatro años. Jaime Palazuelo, hermano del contrayente, se dio el sí, quiero con Micaella Rubini en 2021. Un año después, Beltrán Palazuelo hizo lo mismo con Eugenia Hernández-Antolín en la iglesia San Juan de los Reyes. La boda de Sofía con Fernando Fitz-James Stuart fue en 2018.

Unos días antes de la ceremonia nupcial, los novios organizaron una visita y un almuerzo en el Palacio Galiana, en Toledo, propiedad de la familia materna del novio, los Barroso.