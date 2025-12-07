Carole Bouquet, impactada con la prisión de Sarkozy: "Podrían haberle puesto una pulsera electrónica"

El ingreso de Nicolas Sarkozy en la prisión parisina de La Santé el 21 de octubre de 2025 dejó impactada a la actriz Carole Bouquet, según ha expresado este fin de semana en el programa de Stéphane Boudsocq ,"Journal de l'inattendu", en la cadena de radio RTL. "A riesgo de escandalizar a algunos, me impactó mucho que un presidente de la República fuera encarcelado", indicó.

Condenado a cinco años por financiación ilícita de su campaña presidencial de 2007 con dinero del régimen libio de Gadafi, es el primer expresidente francés en ser encarcelado en la historia moderna del país. Tras presentar recurso de apelación, fue liberado 21 días después. La actriz no entiende que fuese recluido en una pequeña celda, donde permaneció aislado del resto de la población penitenciaria por razones de seguridad.

La actriz, de 68 años, se pregunta si no hubo otra forma de castigo.¿Por qué era necesaria una pena de prisión? "Sobre todo porque había una apelación, y de todas formas no iba a salir; podrían haberle puesto una pulsera electrónica”.

"Las cosas no van bien en el mundo"

Piensa que el hecho de que Francia envíe a un expresidente a prisión no da una buena imagen del país a nivel internacional. "Creo que las cosas no van muy bien en Francia ahora mismo. Ni en el mundo, de hecho; tengo la impresión de que estamos en guerra en todas partes. No creo que debamos proyectar esa imagen de nuestro país en el extranjero", declaró.

Matizó que con su opinión no reclama favoritismo hacia Sarkozy ni a ningún otro presidente o expresidente. Es consciente de que no es una decisión tomada a la ligera, sino resultado de procedimientos y expedientes que se han analizado durante años. "Pero teníamos otras opciones. Podríamos haberle colocado una pulsera electrónica. En cualquier caso, él estaba apelando. No era obligatorio ", lamentó.

La actriz no se mostró tan tajante cuando le preguntaron si leería las 216 páginas del libro "Journal d'un prisonnier". "Quizás no", respondió a Stéphane Boudsocq. El diario, que saldrá a la venta el próximo 10 de diciembre, el expresidente francés recoge sus reflexiones y experiencias durante las tres semanas que pasó entre los muros de La Santé. Es un relato en primera persona de su vida diaria en la cárcel, donde describe el ruido constante, la soledad, la vida interior fortalecida y sus pensamientos sobre la justicia y la libertad.

Sarkozy aprovechó el tiempo para reflexionar, leer y escribir. Llevó consigo libros como "El conde de Montecristo" de Dumas y "El Jesús de la historia" de Petitfils. El texto incluye su defensa de la inocencia, críticas al sistema judicial francés y la esperanza de revertir la sentencia en la apelación.