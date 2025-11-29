Carolina Perles sobre Ábalos: "Tengo miedo de que le pase algo en prisión"

Tras la primera noche en prisión de José Luis Ábalos, su exmujer Carolina Perles se sentó en el plató de "¡De Viernes!" para explicar el impacto de la decisión judicial en la familia y el entorno del exministro. Con una actitud menos combativa que sus anteriores entrevistas, cuando narró su matrimonio y el proceso de divorcio, Perles se derrumbó al confesar cómo fue para sus hijos conocer la noticia.

Su recomendación, según declaró, ha sido siempre "colaborara con la Justicia y más cuando una persona está convencida de su inocencia. Yo no estoy en su vida, no estoy en las reuniones que haya podido tener. Yo sé la información que tenemos todos, pero creo que él respetó a pesar de que se le pidió que se fuera del partido y él no quiso. Creo que su entrada en prisión, que le pidieran tanta pena y que no le hayan dejado por lo menos tener en cuenta...se me escapa lo de los abogados, la estrategia..."

"El tonto útil de todo esto"

¿Su mayor torpeza fue el exceso de lealtad al PSOE? "Creo que lo han usado como cabeza de turco -manifestó sin vacilar-. Él ha hecho una labor muy importante, quitando luego como haya sido. Ha sido una persona clave que se ha dejado la piel por este Gobierno". Y zanjó: "Creo que él es el tonto útil en todo esto". Cuando Terelu Campos le preguntó si creía en la inocencia de su exmarido, titubeó: "Vamos a ver, creo que eso lo tendrán que decir los tribunales, no me toca a mí. Es verdad que entiendo lo que dice, la presunción de inocencia es para todos".

A pesar de que en sus anteriores entrevistas Perles arremetió contra Koldo y su omnipresencia en la relación, el viernes aclaró que eso no le convierte en cerebro de la trama Koldo. "Creo que sabe muchas cosas y hombre, vamos a ver. Ya es bajo mi opinión, que no estoy diciendo nada porque estamos bajo en momentos muy delicados. Esto lo determinará la Justicia. Hay que respetar las investigaciones que se han hecho entonces para mí es muy complicado verbalizar lo que yo pueda opinar, primero por respeto a todo lo que está sucediendo".

Insistió en que "lo han dejado caer. Con el tiempo todo se termina sabiendo y cada cosa se pone en su lugar. Él lo ha expresado que no se ha sentido protegido", dice. También ella siente indefensión. "Ayer justo me hicieron una advertencia". Ante esta declaración, Antonio Rossi le lanzaba la siguiente cuestión: "¿Te responsabilizan de que Ábalos este en situación en la que está?” "Eso lo han hecho siempre, pero es obvio que no es así", aseguraba. Además, la exmujer del político confesaba quién la responsabilizaba de la situación de José Luis Ábalos: "Su entorno siempre lo ha hecho. Y él también en alguna ocasión me ha dicho que, como yo en su momento trasladé a la gente de mi confianza que él no se portaba muy bien conmigo, (...) Esas personas lo utilizaron políticamente".

Finalmente, confesó que vive con miedo. "Obviamente he tenido miedo y sigo viviendo con miedo. Vas a cruzar la calle y dices... Igual un día el coche no para". Y teme también por lo que le pueda pasar a Ábalos en prisión: "Tengo miedo de que le pase algo dentro".