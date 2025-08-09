La casera de JD Vance en sus vacaciones en Reino Unido pide perdón a los vecinos por todo "el circo" que ha montando

El vicepresidente de EE UU, JD Vance, va a disfrutando de unas vacaciones con su familia en el condado de Oxfordshire, en Reino Unido. El problema es que todo el despliegue que ha montado su servicio de seguridad está trayendo de cabeza a sus futuros vecinos. Tanto, que su anfitrión ha tenido que pedir disculpas.

La propietaria de la casa de verano en la que se va a alojar Vance con su familia en Reino Unido ha enviado un escrito a todos los vecinos de la zona en el que se disculpa por "el circo que habrá durante los próximos días". Espera, eso sí, que la estancia del político estadounidense no sea "demasiado perturbadora". A la carta ha tenido acceso el diario británico The Telegraph.

Vance pasará unos días de vacaciones en familia en Reino Unido tras haber mantenido un encuentro con David Lammy, el ministro de Asuntos Exteriores británico. Tras la reunión, Vance se va a alojar en una mansión del siglo XVIII en un pueblo de 3.000 residentes llamado Charlbury.

El problema es que el servicio de seguridad del mandatario norteamericano ya está descargando cajas negras e incluso una enorme antena que ya está sacando de sus casillas a algún lugareño. Sospechaban que sería o un sistema antidrones o un inhibidor de señales, pero uno de los vecinos lamentaba que el aparato "zumba constantemente".

La casa en la que Vance se alojará con su mujer Usha Vance y con sus hijos de ocho, cinco y tres años es un inmueble edificado en el siglo XVIII en un entorno natural tan codiciado como son los ingleses montes Cotswolds, donde también se casó la hija de Steve Jobs, el fallecido fundador de Apple.

La propietaria de la finca, una británica llamada Pippa Hornby que compró la casa en 2017 junto a su esposo Johnny en 2017, se ha tenido que disculpar anticipadamente por el incómodo vecino que va a pasar unos días en la zona.

Cabe recordar que las vacaciones de Vance en distintos lugares del mundo ya han ocasionado problemas. En marzo, en un viaje en Vermont, en EE UU, la familia se tuvo que ir antes de tiempo porque se habían convocado protestas en la zona.

En abril, en un viaje a Roma, las autoridades italianas cerraron el Coliseo para enseñárselo a JD Vance y a su equipo, lo que desató la furia de muchos turistas.