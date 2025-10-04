Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan son ya marido y mujer: así ha sido su boda sevillana

"De entre todas las cosas que existen las que más nos llenan el corazón son el amor. Que no haya un cuarto oscuro en el corazón de Bárbara al que no pueda acceder Cayetano, que no haya ninguna esquina reservada en el corazón de Cayetano en el que no entre Bárbara". Con estas palabras, inició la homilía Ignacio Sánchez-Dalp, amigo de la familia y confesor de Cayetana de Alba. Era el inicio de una ceremonia que se ha vivido con gran emotividad en la iglesia del Cristino de los Gitanos de Sevilla, donde reposan los restos de la duquesa de Alba.

Barbara Mirján en su boda con Cayetano Martínez de Irujo. Gtres

A las dos de la tarde, Bárbara Mirjan llegó en coche de mulas y acompañada de su padre, el empresario de origen libanés Javier Mirjan Ajbaa. Vestida con un elegante diseño de Navascués, posó unos minutos muy tranquila, sonriente y generosa para responder a las muestras de cariño del pueblo sevillano y de los medios.

Detalle velo Bárbara Mirján. Gtres

Antes de iniciar el camino al altar donde la esperaba Cayetano, se colocó el velo sobre la cara. Una vez dentro, el novio la recibió con un caluroso beso. La familia de la duquesa de Alba vivía este sábado uno de los momentos más emotivos en este templo tan especial donde reposan las cenizas de Cayetana.

Cayetano Martínez de Irujo contrae matrimonio con Bárbara Mirján en Sevilla Raúl Caro Agencia EFE

Cayetano había llegado unos veinte minutos antes con su hija y madrina Amina, nacida de su matrimonio con Genoveva Casanova. Volvió a vestirse con el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, un traje que mezcla lo goyesco y lo militar. El traje de Bárbara, bordado con hilos de seda, ha sido creado exclusivamente para ella siguiendo su estilo discreto y sobrio.

Durante la ceremonia sonó el himno de España, una saeta y la Salve de los Romeros de la Puebla. Uno de los presentes ha sido Alfonso Díez, viudo de Cayetana de Alba, que ha ocupado un lugar preferente junto al duque de Alba. Alfonso Martínez de Irujo fue uno de los primeros en llegar hasta el templo, tan madrugador que ha accedido al interior cuando aún se estaba celebrando otra boda. Antes de entrar, ha saludado a los presentes con la mano. Poco a poco, fueron llegando el resto de los hermanos, excepto Jacobo, que se encuentra de viaje celebrando el aniversario de la editorial Atalant. Quien sí ha estado presente ha sido su hijo, Jacobo Fitz-James Stuart, sobrino de Cayetano.

Dadas las altas temperaturas en la ciudad este 4 de octubre, las mujeres han sido obsequiadas con un abanico de esparto. Los invitados han ido accediendo a la iglesia a través de unos arcos laterales adornados con ramajes y hojas verdes. Entre ellos, Susanna Griso, Emilio Butragueño, Hubertus von Hohenlohe, Carmen Tello y Curro Romero, recuperado de su último revés.

Poco antes de las tres de la tarde, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan salieron del Santuario de los Gitanos convertidos en marido y mujer.