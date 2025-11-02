La crónica de Marta Robles: «No me consta» (y llevo gafas de Christian Dior)

LUNES

Miley arrasa en las elecciones legislativas en Argentina y se impone con más de un 40 por ciento al peronismo. Así podrá poner en marcha en el Congreso toooodas las reformas que le dé la gana. Él y su compinche Trump están súper felices… Los dos tienen claro que la nueva situación les reportará muchos beneficios. A ver a los argentinos…

Y en España, los dirigentes de Junts andan muy calladitos tras la reunión que mantuvieron horas antes del encuentro de hoy con la Ejecutiva. ¿Romperán con el Gobierno de Sánchez? Lo tiene que ratificar la militancia, pero Puigdemont y sus acólitos están seguros de que sí.

MARTES

A un día de ese funeral colectivo por las víctimas de la Dana, el líder de la oposición, Núñez Feijòo, marca distancias con el presidente de la Generalitat, Mazón, y le presiona para que responda a todas las preguntas que se le puedan plantear en la investigación de la tragedia. La indignación cada vez es mayor según se van conociendo más datos y Mazón camina por la cuerda floja.

La nueva documentación que recibe el juez del caso Koldo del PSOE, justo antes de que comparezcan el exgerente socialista en el juzgado y el presidente Sánchez en el Senado sobre el manejo de hasta un millón de euros en metálico para gastos y los 127.000 euros que recibieron Ábalos y su equipo en billetitos… (¿Lechugas? ¿Folios? ¿Chistorras?).

Y en medio de ese tinglado, el ministro de Justicia socialista sigue empeñado en que ese tipo de investigaciones dejen de hacerlas los jueces y pasen a manos de los fiscales, que… ¡dependen directamente del Gobierno! Eso sí, parece que aunque se haya aprobado en consejo de ministros, Bolaños se va a quedar con las ganas, porque la militancia de Junts ha avalado a la cúpula en la ruptura con el PSOE y su examiguito Carles Puigdemont ya ha dicho que votará en contra de esa reforma… así que otra vez será.

MIÉRCOLES

El funeral de Estado de la Dana en la Ciudad de las Artes y las Ciencias se celebra con la asistencia de Mazón, acorralado por la investigación del día de autos. Hubo mucha emoción en el homenaje de los 237 fallecidos, pero también mucha tensión. Los Reyes y en especial la Reina se mostraron muy afectados por el dolor de los familiares y trataron de arroparlos en un día especialmente difícil… Un día en el que Mazón recibió muchos insultos (a Sánchez también le correspondió alguno) y la mayor parte de los congregados se preguntaba qué hacía allí y cómo y por qué aguantaba la presión, insoportable para cualquier ser humano.

Los Reyes Felipe VI y Letizia en el funeral de Estado del miércoles pasado en Valencia Agencia EFE

JUEVES

El Rey Juan Carlos llega a España, para una revisión, en medio del escándalo que han desatado cumple veinte años y Andrés de Inglaterra deja de ser príncipe, tras retirarle su hermano el rey el título y expulsarle de su residencia en Windsor por su vinculación con Epstein…

Cómo acaba la semana… Pues con que el juez ve indicios de delito en los pagos en metálico en el PSOE y los envía a la Audiencia Nacional para que investigue…Así que… (Continuará) Feliz finde.