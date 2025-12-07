La crónica de Marta Robles: El libro del Rey, el «guarro» de Moncloa y un CEO sinvergüenza

LUNES

Otra semana que comienza con el protagonismo de del exministro Ábalos y su exasesor, Koldo García, ambos en la cárcel y unidos por su difícil situación. ¿Adónde apuntan? Uno desde «El Mundo» y el otro desde «OK Diario» a Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez, su ex jefe, sí ¿Es una advertencia? Porque sus declaraciones sobre Gómez y el rescate de Air Europa no van acompañadas de ninguna prueba… ¿Las tienen? ¿Todo es mentira? Air Europa ha negado los pagos… Y este culebrón bochornoso, por desgracia continuará, porque han dejado muuucho material grabado antes de entrar en prisión. Además, el PP quiere llamar a los que están en la calle (Cerdán, el hijo de Ábalos y Hernando, estrecho colaborador de Sánchez), así que…

El exministro José Luis Ábalos asiste al Pleno del Congreso celebrado este martes. Chema Moya Agencia EFE

Además, Juan Carlos I, en plena campaña de promoción de su libro «Reconciliación», saca un vídeo autofelicitándose por la Transición, sin consultar con Casa Real, que lo tacha de «inoportuno e innecesario». Con vídeo o sin él, el libro se va a vender como rosquillas. Y eso que las lenguas de doble filo aseguran que se le han recortado 15 afiladas páginas contra la Reina Letizia… Y cuidado con la peste porcina en Barcelona… Demasiado jabalí descontrolado, que se reproduce a toda velocidad.

El rey Juan Carlos graba un vídeo para pedir a los jóvenes que apoyen a su hijo Agencia EFE

MARTES

El presidente Sánchez, tristísimo, reconoce en Cataluña que incumplió sus compromisos con el líder independentista Puigdemont y asegura que ahora los cumplirá… Y si le hace falta, lo hará, no lo duden, porque ha perdido la mayoría parlamentaria y la legislatura, a la que aún le quedan dos años, está en juego… Entre eso y que casi no conocía personalmente al exministro Ábalos, aunque fuera su hombre de confianza durante años, y que con Koldo García solo tuvo una relación anecdótica… le va a crecer la nariz. O no, porque lo de cumplir con Junts, insisto, lo hará como sea…

Entretanto, Putin advierte a Europa que está preparado para una guerra con ella, antes de reunirse con los enviados de Donald Trump para negociar el plan de paz de Ucrania… Y Trump amenaza a Venezuela con ataques terrestres… Para echarse a temblar.

MIÉRCOLES

La Audiencia Nacional advierte al PSOE que tiene que entregar toda la documentación de los pagos en metálico a cualquier persona, incluido el secretario general desde 2017 a 2024… Nada de solo la de Koldo, Ábalos y Cerdán como quería el PSOE, toda. Y además, quiere saber el origen del dinero…

Miriam Nogueras,, portavoz de Junts declara que se mantiene la ruptura con el Gobierno, pero…con una sonrisa de satisfacción y poder deja caer que, si en el PSOE cumplen con todo lo que firmaron en Bruselas, la cosa podría cambiar. Y a nadie se le cae la cara de vergüenza, oigan.

Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Comparece en el Pleno Míriam Nogueras, Portavo Alberto R. Roldán Fotógrafos

JUEVES

Y el PSOE anda en llamas internas, muchas mujeres socialistas critican la inacción contra las denuncias al «guarro» (Feijóo dixit, y las acusaciones de que iba con la bragueta bajada hasta las mujeres que estaban sentadas lo certifican) de Paco Salazar… Los dirigentes del partido piden perdón, pero ¿por qué si el caso se denunció en junio hasta ayer no hubo reunión sobre él? ¿Y por qué no se quiere denunciar ante la Fiscalía?

Por otra parte, ahí están las declaraciones escandalosas del CEO del grupo Ribera Salud, gestor del hospital de Torrejón, el tal Gallart, dando instrucciones para aumentar las listas de espera para lograr un mayor beneficio… «El País» saca denuncias de los empleados despedidos diciendo salvajadas como que se reutilizaban productos sanitarios de un uso… La CAM demuestra que las listas de espera del hospital son más bajas que ninguna y asegura que las inspecciones de trabajo desmienten lo publicado por «El País», pero añade que seguirán investigando. Es indispensable. Gallart, que ha dimitido, pero no es suficiente.

VIERNES

Salomé Pradas entrega parte de sus wasaps del día de la Dana. Informó a Mazón sobre los rescates en Utiel y de la preocupación por el barranco del Poyo y luego a su jefe de Gabinete, que le dijo que se calmara y no confinara a la población… Lo escribo y no puedo creerlo…

Salomé Pradas sostiene que informó a Mazón de todo lo que ocurría en el Cecopi de la dana, incluido el Es-Alert Europa Press

Y audiolibro del prólogo y epílogo del libro de Juan Carlos I, leído por él mismo…, donde lamenta que sus amigos y su hijo le hayan dado la espalda… Qué campaña de promoción. ¿Saben quién no consiguió que le dieran el Nobel de la Paz, pero ha recibido el FIFA de la paz? Se la ha creado para él su amiguito y máximo responsable del fútbol mundial.

Y muere Alfonso Ussía. Desataba pasiones y odios…, pero todos coincidían en que su talento y sus columnas eran descomunales. D.E.P.