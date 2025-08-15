Descubrimos la ruta del golf de José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, por Portugal

Si LA RAZÓN adelantaba ayer que José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, se encontraba en Praia D’El Rey Golf & Beach Resort, un exclusivo complejo turístico de Portugal, hoy sabemos que se ha desplazado unos pocos kilómetros al sur para probar el césped del West Cliffs Golf Course, que se encuentra a poco más de diez minutos en coche.

Enclavado en la costa atlántica portuguesa, el West Cliffs Golf Course se ha convertido en uno de los destinos más codiciados por los amantes del golf de alto nivel. Diseñado por la reconocida arquitecta Cynthia Dye, el campo se despliega entre dunas naturales, acantilados y bosques costeros, regalando a cada hoyo vistas panorámicas al océano. Más que un campo de golf, es un escenario de lujo donde la naturaleza agreste se combina con el refinamiento, lo que lo posiciona en las listas internacionales de los mejores campos europeos.

Este rincón exclusivo no solo atrae a golfistas de élite, sino también a personalidades que buscan privacidad, paisajes de postal y servicios a la altura de la jet set. El complejo ofrece villas de diseño contemporáneo, spas, gastronomía de autor y un ambiente sofisticado donde predominan la discreción y el confort. No es raro encontrar a ejecutivos internacionales, celebrities y aristócratas disfrutando de un recorrido de 18 hoyos antes de una cena gourmet acompañada de vinos de la región.

Además de su propuesta deportiva, West Cliffs se beneficia de la riqueza cultural y natural de la región de Óbidos, uno de los destinos más encantadores de Portugal. Sus playas salvajes, perfectas para el surf y el descanso exclusivo, se combinan con la herencia histórica de la villa medieval, que ofrece un contrapunto cultural a las jornadas en el green. Así, West Cliffs no es solo un campo de golf: es un símbolo de estilo de vida, un refugio privilegiado donde la élite internacional encuentra deporte, glamour y evasión en un mismo enclave.

José Luis Escrivá en West Cliffs Golf Course La Razón

Escrivá ha sido visto en una de las zonas de ocio del complejo, acompañado de una mujer y dejando claro que las vacaciones no están reñidas con el deporte, sobre todo si se puede practicar en uno de los destinos turísticos más exclusivos de Portugal. Su paso por West Cliffs confirma la atracción que este enclave ejerce sobre la élite europea, donde la sofisticación y la privacidad se convierten en parte esencial de la experiencia.